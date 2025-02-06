117 خيلاً في السباق الثامن لمضمار العين

ينطلق في الرابعة والنصف من مساء اليوم السباق الثامن لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، ويتألف من 8 أشواط مثيرة للخيول العربية الأصيلة تتضمن الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين التي تم تأجيلها مع السباق السابع يوم الخميس الماضي، وتتنافس 117 خيلاً في سباق الليلة على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 610 آلاف درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة مكافآت مالية للفائزين في الترشيحات الخاصة بالسباق، بالإضافة إلى بطاقات مجانية (امسح واربح) في إطار الخطط التطويرية للنادي، وتقديم أفضل الخدمات للجماهير تقديراً لدورها في دعم نجاح الفعاليات التي ينظمها النادي، والذي أكمل ترتيباته لاستقبال الجماهير اليوم، وعبّر رواد المضمار من عشاق سباقات الخيول عن سعادتهم بمبادرة نادي العين للفروسية والرماية بتخصيص 120 ألف درهم كجوائز مالية سباق اليوم.

وتقام الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين في الشوط الثامن بمشاركة 15 خيلاً عمر خمس سنوات فما فوق تتسابق لمسافة 3200 متر (تكافؤ)، ويتوقع أن تشهد الجولة إثارة بالغة بوجود خيول قوية طامحة للقب مثل (قيصر)، و( عداي) و(جبلابي) و(إكسفورد) و(أوكتيف) و(ويل باور) وغيرهم.

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 15 خيلاً (مبتدئة) يبرز منها (وحيد) و(ازدهار)، و(خزائن)، وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر الخيول المبتدئة (توليد الإمارات)، بينما تتنافس بالشوط الثالث لمسافة 1800 متر، 13 من الخيول العربية (توليد الإمارات)، وتعود الخيول المبتدئة للسباق في الشوط الرابع والذي ينطلق لمسافة 1600 متر.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الخامس مسافة 1600 متر، بينما تتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، وفي الشوط السابع تتسابق 14 من الخيول لمسافة 1400 متر (تكافؤ).