"ليوا الرياضي" يعلن تنظيم السباق الـ"7" للخيول العربية الأصيلة غدا

أعلن نادي ليوا الرياضي عن تنظيم السباق السابع للخيول العربية الأصيلة غدا “الأربعاء” في ميدان مدينة زايد للخيول بمنطقة الظفرة، ضمن سلسلة السباقات التي ينظمها النادي لدعم الملاك والمربين بالمنطقة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن السباق سيشهد مشاركة نخبة من أفضل الخيول العربية الأصيلة والفرسان، وسط اهتمام كبير من محبي سباقات الخيل في المنطقة، حيث يتوقع أن يقدم المشاركون منافسات قوية تعكس التراث العريق لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأفاد النادي في بيانه الصادر اليوم ، أنه ومن خلال مثل هذه الفعاليات يعزز مكانته واحدا من أبرز الجهات المنظمة للفعاليات الرياضية في الظفرة، حيث نجح على مدار المواسم الماضية في تقديم سباقات مميزة تجمع بين التنافسية العالية وأعلى معايير التنظيم الدولية، إلى جانب أنه سيتيح الفرصة أمام الجماهير من مختلف الشرائح للحضور والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة.