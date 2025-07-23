نادي دبي لسباق الخيل و«فرانس غالو» يبرمان شراكة لتعزيز التعاون المشترك

وقع نادي دبي لسباق الخيل شراكة استراتيجية مع مؤسسة فرانس غالو، الهيئة المنظمة لسباقات الخيل المهجنة الأصيلة وسباقات السرعة في فرنسا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمستوى سباقات الخيل عالمياً.

وفي إطار هذه الشراكة، يشارك نادي دبي لسباق الخيل في تنظيم سباق بري دو رو - Prix de Reux من الفئة الثالثة، والذي يُقام على مسافة 2500 متر في مضمار دوفيل الفرنسي يوم 9 أغسطس المقبل، فيما يستقبل مضمار ميدان في دبي ممثلين عن فرانس غالو خلال سباق دبوي ستيكس - Dubawi Stakes من الفئة الثالثة، المقررة إقامته يوم 2 يناير 2026 ويُعد من السباقات التحضيرية المهمة لسباق دبي غولدن شاهين ضمن كأس دبي العالمي.

وأكد علي آل علي، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن الشراكة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الانفتاح على العالم وتوطيد العلاقات الدولية في مجال سباقات الخيل، مشيراً إلى أن تبادل الزيارات والفعاليات بين الجانبين يسهم في ترسيخ قيم التميز والتكامل.

من جانبه، أوضح إروان شاربي، مدير العمليات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، أن هذه الشراكة تعزز الروابط بين دولة الإمارات وفرنسا، انطلاقاً من القيم المشتركة التي تجمعهما، مثل رعاية الخيل والنزاهة الرياضية وتقديم تجربة جماهيرية عالمية المستوى.

وتشرف فرانس غالو على تنظيم أكثر من 6800 سباق سنوياً في 132 مضماراً بمختلف أنحاء فرنسا، ما يعكس عمق تقاليد سباقات الخيل في البلاد.