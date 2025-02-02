«فيرست كونكويست» يعانق لقب «دبي ميلينيوم ستيكس»

تألقت خيول جودلفين في الأمسية العاشرة من كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان بعد حصد الشعار الأزرق الملكي رباعية «سوبر هاتريك» بإشراف المدرب شارلي أبلبي في الحفل الذي اشتمل على 8 أشواط أبرزها سباق «دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة» الذي توج فيه «فيرست كونكويست» بطلاً ليهدي شعار جودلفين الفوز الـ 11 في تاريخ السباق.

حقق «سمارت سستم» لسيميون بوياروف بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب الوطني علي البدواوي لقب سباق «ذا أويسيس من إعمار» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، والبالغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.24.97 دقيقة، وحققت المهرة «ماونتين بريز» بشعار جودلفين التوقعات بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي بعد اكتساحها سباق موج ستيكس للمهرات في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر والبالغ مجموع جوائزه 500 ألف درهم، مسجلة زمناً قدره 1.23.59 دقيقة، وأهدى المهر «أنديفيتد» مالكه سعيد سهيل أول فوز على مضمار ميدان العالمي بعد فوزه بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار بلقب الشوط الثالث «ذا فالي من إعمار» لمسافة 1900 متر «تكافؤ» والبالغ مجموع جوائزه 175 مسجلاً زمناً قدره 1.59.67 دقيقة، وأضافت «رومانتيك ستايل» الانتصار الثاني لخيول جودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي بعد فوزها بلقب الشوط الرابع، «سباق دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر «قوائم»، مسجلة زمناً قدره 1.8.71 دقيقة.

شعار

وحصد «خنجر» بشعار شادويل بقيادة جيم كرولي وإشراف مصبح المهيري لقب الشوط الخامس «خور دبي» لمسافة 1400 متر «تكافؤ» على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.24.57 دقيقة، وحافظت خيول جودلفين على لقب سباق «دبي ميلينيوم ستيكس» في الشوط السادس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 700 ألف درهم، بعد تألق «فريست كونكويست» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، محققاً اللقب بزمن قدره 2.0.69 دقيقة، وغرد «غنص أند غلوري» لفترياني هاي بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار وحيداً بصدارة الشوط السابع «إعمار الجنوب» لمسافة 2200 متر والبالغ مجموع جوائزه إجمالي جوائز السباق 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.17.11 دقيقة، واختتمت الأمسية فعالياتها في الشوط الثامن عبر سباق تحضيري جميرا جينيز لمسافة 1600 متر والبالغ مجموع جوائزه 500 ألف درهم، حيث سيطرت خيول جودلفين على المركزين الأول والثاني بقيادة «هالاسان» الذي أضاف اللقب الرابع في الأمسية للشعار الأزرق الملكي بقيادة ريتشارد مولن وإشراف شارلي أبلبي ليسجل زمناً 1.36.30 دقيقة، بفارق طول عن رفيقه في الإسطبل «القدرة» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

سعادة

أعرب المدرب الوطني مصبح المهيري عن سعادته بفوز «خنجر» بشعار شادويل في سباق خور دبي لمسافة 1400 متر، وقال لـ«البيان»: إن البطل أثبت تطور مستواه بعد المنافسة على اللقب في أكثر من سباق على مضمار ميدان لينجح في تحقيق المركز الأول بعد إحراز الوصافة مرتين مما عزز من ثقته كمدرب في أن يكسب البطل التحدي خلال الأمسية العاشرة لكرنفال سباقات دبي، مشيراً إلى أن مسافة السباق 1400 متر تعد الأنسب له بعد تحديات سابقة لمسافات قد تختلف قليلاً جاءت لضمان استمرار مشاركته، لافتاً إلى أن السباق شهد منافسة قوية بين جميع المدربين والمشاركين.

فوز

أبدى المدرب علي البدواوي سعادته بفوز «سمارت سيستم» في السباق الافتتاحي لأمسية كرنفال سباقات دبي، وأضاف لـ«البيان»، إن البطل في آخر مشاركته خاض تحدياً لمسافة 1200 متر وبناء عليها ارتأى مشاركته لمسافة أطول لمسافة 1400 متر مشيداً بأداء الفارس برناردو بينيرو في قيادته المميزة للبطل «سمارت سيستم» خلال السباق.

وأشار البدواوي، إلى أن الفوز في مضمار ميدان له طعم خاص ويفضل الحصان المشاركة في مضمار ميدان بالمقارنة مع مشاركة سابقة في جبل علي، ويعد الفوز ثمرة اجتهاد يومي مع الحصان، لافتاً إلى أن البطل سيواصل مشاركاته على مضمار ميدان على ذات المسافة رغم إمكاناته التي تؤهله للمشاركة في سباقات الميل لمسافة 1600 متر.