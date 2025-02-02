ليتشيا سوزس تهدي «المغاوير» لقب مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أهدت الفارسة المجرية ليتشيا سوزس، إسطبلات المغاوير لقب سباق كأس السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أول من أمس في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 85 فارسة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يختتم بعد غدٍ.

وتمكنت البطلة من تحقيق الفوز الأول لها بالدولة على صهوة الجواد «جولد دي سيرسي»، بزمن قدره 3:35:15 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.87 كلم/ساعة، وحققت المركز الثاني، الفارسة مروة أحمد الرميثي، على صهوة «ال لاماري اسارا» لإسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:35:49 ساعة.

وحلت في المركز الثالث الفارسة منال عبدالله البلوشي على صهوة «بوليو تشارلس» لإسطبلات «أم آر أم» وسجلت زمناً قدره 3:36:06 ساعة. وعقب ختام السباق، قام عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة بتتويج الفائزات.

جاء السباق قوياً وسريعاً وبدأ واضحاً حرص الفارسات على المنافسة بقوة بهدف تحقيق اللقب، وكانت البداية بسرعة معتدلة، واستمر السباق بنفس الوتيرة إلى المرحلة الأخيرة التي شهدت سرعات كبيرة لتتمكن البطلة من تحقيق المركز الأول بجدارة، وسيكون اليوم راحة، وتستأنف فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، اليوم.