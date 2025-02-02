466 ألف درهم جوائز 8 أشواط بعاشر سباقات مضمار أبوظبي

رصد نادي أبوظبي للفروسية، 466 ألف درهم، لحفل سباقاته العاشر في الموسم الحالي والذي يقام مساء اليوم على المضمار العشبي بالنادي، ويشهد إقامة 8 أشواط، وينطلق الحفل عند الرابعة مساءً بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر بمشاركة 12 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم، وفي الشوط الثاني يقام سباق «المشرف» لمسافة 1600 متر تكافؤ «0 - 65»، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية 66 ألف درهم، ويشهد الشوط الثالث سباق «جاليريا الخيل»، لمسافة الميل بمشاركة 14 خيلاً وجوائز 66 ألف درهم. وخصص النادي، الشوط الرابع للخيول المبتدئة التي تتنافس على لقب سباق «البطين» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز 66 ألف درهم، وينتقل الحفل في خامس أشواطه إلى سباق نادي أبوظبي «القسم الأول»، لمسافة 2200 البالغة جائزته المالية 33 ألف درهم، ويشارك فيه 12 خيلاً، وفي الشوط السادس يقام سباق نادي أبوظبي «القسم الثاني» تكافؤ «0 - 75» لمسافة 2200 متر.

أما الشوط السابع، يشهد سباق نادي أبوظبي للفروسية المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2400 متر، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز 66 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط الثامن للخيول المهجنة الأصيلة، من سباق «الكرامة» لمسافة 1600 متر.