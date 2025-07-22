28 مارس المقبل موعد كأس دبي العالمي.. 17 أمسية يحتضنها الموسم الجديد في مضمار ميدان

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن موعد إقامة النسخة الجديدة من كأس دبي العالمي، في دورته الـ 30، يوم 28 مارس 2026، بعد عيد الفطر المبارك، على مضمار ميدان.

وكشف النادي عن مواعيد موسم كرنفال دبي لسباقات الخيل 2025 - 2026، والذي ينطلق يوم الجمعة 7 نوفمبر المقبل، ويستمر حتى السبت 28 مارس 2026.

ويشهد الموسم 17 أمسية، من بينها أربع أمسيات رئيسة: «فستيف فرايداي» في 19 ديسمبر، من أبرز سباقاتها «آل مكتوم مايل» من الفئة الثانية، البالغ مجموع جوائزه مليون درهم، و«فاشن فرايداي» في 23 يناير، والتي تتضمن سباق «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، وقيمة جوائزه 3,680,000 درهم، ويمنح الفائز فرصة التأهل المباشر لكأس دبي العالمي، و«الإمارات سوبر ساترداي» في 28 فبراير، والتي تضم سباق «آل مكتوم كلاسيك»، المؤهل إلى كأس دبي العالمي، وصولاً إلى الأمسية الختامية الكبرى، كأس دبي العالمي، يوم 28 مارس، والتي تحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق الحدث العالمي منذ عام 1996.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق الخيل، أن كأس دبي العالمي رسخ مكانته واحداً من أعظم الفعاليات الرياضية والاجتماعية على مستوى العالم، وقال: نستعد هذا العام للاحتفال بالنسخة الثلاثين، بمشاركة نخبة الخيول والفرسان من مختلف القارات، في موسم يعد استثنائياً للحدث العالمي، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي العالمية في صناعة سباقات الخيل.

من جهته، أعرب علي آل علي الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، عن فخره بما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية، والنمو المتواصل، سواء على مستوى كأس دبي العالمي، أو سباقات الكرنفال، مؤكداً حرصهم على العمل بتوجيهات قيادتنا، على تقديم نسخة غير مسبوقة من الكأس في عام 2026، تكون جديرة بهذا الحدث التاريخي، ومصدر فخر واعتزاز لعشاق الخيل في دولة الإمارات والعالم أجمع.