«جودلفين» و«دباوي» يحصدان جوائز رابطة مربي الخيول الأصيلة

حظي كل من «جودلفين» و«دباوي» بتكريم من رابطة مربي الخيول الأصيلة، التي أعلنت الفائزين بجوائزها الإحصائية لعام 2024.

ويعد عام 2024 استثنائياً لجودلفين في المملكة المتحدة، حيث شهد الفوز بكأس الملكة الفضية، التي تُمنح لأفضل مربٍّ للخيول في السباقات المضمارية البريطانية، وذلك للمرة الـ11 في تاريخه.

ومن أبرز إنجازات خيول جودلفين في 2024 فوز «نوتابل سبيش» بسباقي 2000 غينيز وساسكس ستيكس، إضافة إلى تتويج «شادو أوف لايت» بلقب بطل الخيول بعمر السنتين بعد تحقيقه ثنائية ميدل بارك ستيكس ودارلي ديوهيرست ستيكس من الفئة الأولى.

فيما حصل «دباوي» على جائزة سيلفر سيغار بوكس، التي تُمنح للفحل الرائد في بريطانيا من حيث المكاسب المالية، وهو إنجاز تحقق للمرة العاشرة، ويعدّ بالتالي رقماً قياسياً جديداً، كما حصل هذا الفحل الأكثر نجاحاً في العالم حالياً على كأس بريتيش بارليثورب ستد الفضية، التي تمنح للفحل المقيم في بريطانيا الذي يحقق أعلى معدل في الفوز.

وضمت قائمة أبرز سفراء «دباوي» في 2024 كلاً من «نوتابل سبيش»، و«ريبلز رومانس»، الذي توج بلقب أفضل الجياد الذكور على الأرضية العشبية في جوائز إكليبس الأسبوع الماضي، بعد موسم رائع اختتمه بفوزه الثاني في بريدرز كب تيرف.

وأعرب سام بولارد، مدير الفحول في دارلي، عن سعادتهم بهذا التكريم، وقال إن الجميع في جودلفين سعداء بعودة كأس الملكة الفضية إلى مزرعة دالهام هول، حيث كان عام 2024 رائعاً بكل المقاييس لفريق جودلفين وفحول دارلي، ويعد تتويج «نوتابل سبيش»، الذي ينحدر من نسل الفحل الرائد «دباوي»، بمثابة مساهمة مزدوجة في فوزنا بجائزة أفضل مربٍّ، وكذلك نجاح «دباوي» في تحقيق الثنائية.

وأضاف: «لا يزال «دباوي» متألقاً على أعلى المستويات، لكنه يواجه الآن تحدياً من أبنائه، الذين ينتظرون دورهم كأبطال المستقبل، نحن محظوظون للغاية بامتلاكه».