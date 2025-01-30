«رومانتيك واريور» الجواد الأكثر دخلاً في العالم

تميزت النسخة الثانية من أمسية «فاشن فراداي» والتي استضافها مضمار ميدان العالمي أخيراً ضمن كرنفال سباقات دبي، بـعدة مشاهد عززت من مكانة الحدث ليكون واحداً من أرقى وأقوى الأمسيات في عالم سباقات الخيل في المنطقة خاصة في ظل رصد الجوائز المالية الكبيرة للفائزين بقيمة تتجاوز 10 ملايين درهم مجموع الجوائز في الأشواط التسعة التي شهدت مشاركة نخبة خيول العالم من بينها مشاركة «رومانتيك واريور» الناجحة للجواد الأكثر دخلاً في الفترة الراهنة على مستوى العالم.

وأضاف «رومانتيك واريور» إلى سجل إنجازاته فوزاً مهماً على مضمار ميدان في أول مشاركة له في منطقة الشرق الأوسط، ليعزز مكانه بأنه الجواد الأكثر دخلاً في العالم بأرباح تجاوزت 23 مليون دولار بعد أن رفع رصيده إلى 10 انتصارات في سباقات الفئة الأولى عقب انتصاره الأخير بسباق جبل حتا في أمسية فاشن فرايداي والذي فاز فيه بالجائزة المالية 1.110.000 درهم في الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 1.850.000 درهم.

ونال «رومانتيك واريور» الذي حقق لقب جبل حتا بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف شاب شينغ داني شوم، إشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام والصحف العالمية بعد تألقه في دانة الدنيا دبي، حيث وصفت صحيفة «بلود هورس» فوزه بأنه «أداء استثنائي» وأطلقت عليه «بولك ريبورت» لقب «النجم الخارق»، مشيرة إلى قدرته على تحقيق الانتصارات في مختلف الميادين الدولية، فيما أكدت «ثورو بريد ديلي نيوز» أن هذا الفوز عزز مكانته كأغنى حصان عالمي في الوقت الحالي، مما يبرز قيمته العالية كلاعب رئيسي في عالم السباقات.

وقد تكون وجهة البطل «رومانتيك واريور» - الذي تعود ملكيته لـبيتر لاو باك فاي - بعد فوزه في سباق جبل حتا، كأس السعودية ليخوض اختباراً حقيقياً على المضمار الرملي، فيما قد تكون وجهته الأخيرة في نهاية الموسم أمسية كأس دبي العالمي.

ومن المفاجآت الكبرى في أمسية «فاشن فرايداي»، خسارة بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي «لوريل ريفر»، والذي يشرف عليه المدرب بوبات سيمار بعد أن حل في المركز الثاني بقيادة الفارس تاغ أوشي خلف «كينج جولد» الفائز بالمركز الأول بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف نيكولاس كولوري في الشوط الرابع «فايربريك ستيكس» للفئة الثالثة.