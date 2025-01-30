115 خيلاً في السباق السابع للمضمار العيناوي الليلة

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه السابع بالموسم، والذي يتضمن أولى جولات سلسلة ماراثون العين من بين 8 أشواط، بمشاركة 115 خيلاً.

وتقام الجولة الأولى للماراثون في الشوط الختامي والرئيس بحفل الأمسية بمشاركة 15 خيلاً عمر خمس سنوات فما فوق.

ويشارك 15 خيلاً من إنتاج الإمارات في الشوط الأول .

ويجتذب الشوط الثاني 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق (تكافؤ)، فيما تتنافس بالشوط الثالث 10 من الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وتظهر الخيول المبتدئة في الشوط الرابع.

و تتنافس 15 من الخيول للفوز بالمركز الأول في الشوط الخامس، وتتسابق 15 من الخيول عمر أربع سنوات فما فوق بالشوط السادس لمسافة 1000 متر (القسم الأول)، فيما ينطلق الشوط السابع (تكافؤ) لمسافة 1000 متر (القسم الثاني)، بمشاركة 15 من الخيول عمر أربع سنوات فما فوق.