«ميني هوك» تعانق لقب الأوكس الأيرلندي

حققت المهرة «ميني هوك» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب إيدن أوبراين، فوزاً ثميناً بعد انتزاعها لقب سباق «الأوكس الأيرلندي» للفئة الأولى المخصص للمهرات، لمسافة 2400 متر على مضمار كوراغ لتضيف إنجازاً جديداً في مسيرتها بإحرازها الثنائية الكلاسيكية بعد.

تتويجها بلقب الأوكس الإنجليزي في الشهر الماضي قبل أن تواصل تألقها بحصد بطلة الأوكس الأيرلندي.

ونجحت «ميني هوك» في كسب التحدي بعد أن حسمت المركز الأول بزمن قدره 2:33.62 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن وصيفتها «ويم آيت تيك ذا لونغ واي» بقيادة ديلان براون وإشراف جوزيف أوبراين، بينما جاءت «آيلاند هوبينغ» في المركز الثالث بقيادة واي لوردان.

وحقق «نيوزيلاند»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب إيدن أوبراين لقب الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر، محققاً زمناً قدره 1.27.15 دقيقة.

وظفر «جو أتليتيكو»، بقيادة الفارس شين فولي، وإشراف المدرب أدريان ماكغينيس بلقب شوط «بريمير هانديكاب» لمسافة 1300 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.16.58 دقيقة.

وحققت المهرة «ترو لاف»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب إيدن أوبراين الفوز بلقب شوط «ريل وَي ستيكس» لمسافة 1200 متر من الفئة الثانية، مسجلة زمناً قدره 1.13.39 دقيقة.