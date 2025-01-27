«فولك فيستيفال» بطل الخيول المهجنة في مضمار العاصمة

فاز الجواد «فولك فيستيفال» العائد إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بلقب سباق «وادي شيص» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في الشوط السادس من الحفل التاسع، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مساء أول من أمس، والذي شهد فوز «تولي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق «وادي الحلو» في الشوط السابع والختامي للحفل، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ونجح «فولك فيستيفال» في التتويج بلقب سباق الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بعد أداء رائع في الأمتار الأخيرة، التي شهدت انتزاعه للقب، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو، بزمن قدره 1:36:26 دقيقة، وحقق الجواد «تولي» فوزاً باهراً في الشوط السابع والأخير لمسافة 1200 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، وسجل البطل زمناً قدره 1:10:93 دقيقة.

واستهل الحفل «ميمون» لسيف المزروعي بنيل لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر في الشوط الأول المخصص لخيول الإنتاج المحلي، بإشراف أبوبكر داوود، وقيادة ساندرو بايفا، مسجلاً زمناً قدره 2:32:07 دقيقة.

وفاز «ليستو دو فاوست» لمحمد عبد الله عبدالرحمن بسباق «وادي غليلة» لمسافة 2200 متر في الشوط الثاني، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، مسجلاً زمناً 2:28:58 دقيقة.