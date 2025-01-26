ثنائية لخيول أحمد بن راشد في مضمار ميدان

حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية تحت إشراف مايكل كوستا، بعد فوز «مربان» بسباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية، وفوز «كفاف» بلقب سباق «الخيل تروفي» للفئة الثالثة، فيما كسب «ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، وسجل «رومانتيك وارير» حضوراً مميزاً في أول مشاركة له بمنطقة الشرق الأوسط، بعد فوزه بلقب سباق «جبل حتا» للفئة الأولى، بقيادة جيمس ماكدونالد، وإشراف شاب شينغ داني شوم.

ولم تشهد أمسية «فاشن فرايداي» في مضمار ميدان مفاجآت في معظم السباقات بعد أن حقق «أنليشد» لإسطبلات الريف، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف جابر بيطار لقب السباق الافتتاحي «الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.06.00 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كاناي دي فاوست» لفاتن أحمد، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف عادل مشاحي.

وحقق المهر «غولدن فيكوما»، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف أحمد بن حرمش لقب الشوط الثاني سباق الـ 2000 غينيز الإمارات للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 700 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.37.08 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «هارت أوف أونر»، بقيادة ادري دي فريز، وإِشراف جيمي اوسبورن، وجاء في المركز الثالث «رويال فيفور» لسلطان السبوسي، بقيادة وليام بيوك، وإشراف سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الثالث

وحلق «مربان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث «سباق قلعة الفهيدي» للفئة الثانية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 850 ألف درهم، ليحقق المركز الأول، بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، وإشراف مايكل كوستا بزمن 1.24.04 دقيقة بفارق طول عن «مستريوس نايت» بشعار جودلفين، بقيادة مايكل بارزالونا، وإشراف شارلي أبلبي.

وفجر «كينج جولد» لكريستيان وينجتانس، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف نيكولاس كولوري، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تغلبه على «لوريل ريفر» بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي في الشوط الرابع «فايربريك ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.37.70 دقيقة بفارق أقل من رأس عن «لوريل ريفر»، الذي قاده الفارس تاغ أوشي تحت إشراف بوبات سيمار.

وفاز «ويست ايكر» لمايكل بلينكو، بقيادة الفارس كالوم شيفرد، وإشراف جورج سكوت بلقب شوط السرعة الخامس «بلو بوينت سبرنت» للفئة الثانية لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 55.38 ثانية بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «بونتوس»، بقيادة مايكل بارزالونا، وإشراف ميروسلاف نيسلانيك.

الشوط الرئيس

وحقق «ووك أوف ستارز» التوقعات لعذبة للسباقات، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار بعد فوزه بلقب الشوط الرئيس «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، والبالغ مجموع جوائزه 3,680,000 درهم، مسجلاً زمنا قدره 1.56.21 دقيقة بفارق طوليين وثلاثة أرباع الطول عن «إمبريال إمبيرور» لديفا للسباقات، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف بوبات سيمار.

وأكد «رومانتيك وارير» تفوقه في حضوره الأول بمضمار ميدان، بعد فوزه بلقب سباق «جبل حتا» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 1,850,000 درهم، ليهدي مالكه بيتر لاو باك فاي اللقب، بقيادة جيمس ماكدونالد، وإشراف شاب شينغ داني شوم، مسجلاً زمناً قدره 1.45.10 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «بوكر فيس» لإدوارد ج. وير، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف سايمون وإد كريسفورد.

وحقق «توز» لإسطبل داكي التوقعات بعد إحرازه لقب «الشندغة سبرينت» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 700 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.10.43 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «كولور أب» لسيد حشيش، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف دووج واتسون.

شوط الختام

وأضاف «كفاف» الثنائية لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد فوزه بقيادة جيمس ماكدونالد، وإشراف مايكل كوستا بلقب الشوط الختامي «الخيل تروفي» للفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي، ومجموع جوائزه 700 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.58.91 دقيقة بفارق رأس عن «كينج أوف كونكويست» بشعار جودلفين، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي.

الناموس الأغلى

أكد المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات خيول سموه، أن الفوز الأكبر والناموس الأغلى لجميع الحضور والمشاركين في أمسية «فاشن فرايداي» هو حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن حضور سموه يجسد الدعم الكبير من «فارس العرب» لأهل الخيل ومجتمع الفروسية، وكل محبي رياضة الآباء والأجداد، حيث أثلج حضور سموه الصدور، وضاعف من فرحة جميع الفائزين والمشاركين في السباقات.

وتوجه الشحي بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوز خيول سموه، وتألق إسطبلات جبل علي بثنائية الفوز لـ«مربان» و«كفاف» في أمسية «فاشن فرايداي»، والتي تعد من الأمسيات المهمة والمميزة في سباقات الخيل، مشيراً إلى أن الحفل شهد حضوراً مميزاً لعدة خيول من بينها «رومانتيك واريور» بطل سباق «جبل حتا» إلى جانب الحضور المميز لـ«مربان» و«كفاف».

واختتم الشحي قائلاً: «إن هذه الانتصارات هي ثمرة العمل الكبير للمنظومة في الإسطبل، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، متمنياً استمرار النتائج المميزة لهذا الشعار المميز والكبير».