10 ملايين و530 ألف درهم جوائز أمسية «فاشن فرايداي» اليوم

تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى مضمار ميدان العالمي الذي يستضيف أمسية «فاشن فرايداي» برعاية «لونجين»، التي تتضمن 9 أشواط قوية، يبلغ إجمالي جوائزها المالية 10 ملايين و530 ألف درهم، من بينها سباقات مؤهلة إلى أمسية كأس دبي العالمي، أبرزها «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، والبالغ مجموع جوائزه 3,680,000 درهم، بمشاركة 12 خيلاً، أبرزها «قاصد» و«صائد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف مايكل كوستا، «كلابتون» بشعار آر آر آر للسباقات، بإشراف دووج واتسون، كما ينافس على اللقب «ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، و«قريب» لأبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري، و«فاكتور شيفال»، بإشراف جيروم رينير.

ومن أهم الأشواط في الأمسية سباق «جبل حتا» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 1,850,000 درهم، بمشاركة 8 خيول، أبرزها صاحب الـ 7 انتصارات من أصل 10 مشاركات «ميشرد تايم» بشعار جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، إضافة إلى رفيقه في الإسطبل «اوتومان فليت» الفائز بـ 7 سباقات في مسيرته، كما يبرز في الشوط «الفريق» بشعار شادويل، وإشراف مصبح المهيري، وتضم قائمة الخيول المنافسة على اللقب أيضاً الجواد الأعلى دخلاً في العالم «رومانتيك وارير»، والذي يسعى لمعانقة المجد في مضمار ميدان، من خلال زيارته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط تحت إشراف شاب شينغ داني شوم.

وتدشن فعاليات الأمسية الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 500 ألف درهم ومن أبرز المرشحين للقب «بركة»، بإشراف أحمد بن حرمش و«بهوان»، بإشراف محمد الشامسي، و«أنليشد» بإشراف جابر بيطار.

وستتواصل الإثارة في الشوط الثاني سباق الـ 2000 غينيز الإمارات للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي وقيمة جوائزه 700 ألف درهم، بمشاركة «ميد نايت ثندر» بشعار جودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، كما ينافس على اللقب «رافد» بشعار آر آر آر للسباقات وإشراف دووج واتسون، و«غولدن فيكوما» بإشراف أحمد بن حرمش، و«هارت أوف أونر»، بإشراف جيمي اوسبورن.

تحدٍ

وسيكون التحدي حاضراً على لقب الشوط الثالث سباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي ومجموع جوائزه 850 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة «نيتف أبروتش» بشعار جودلفين، وإشراف شارلي أبلبي و«دانيه» بشعار شادويل، وإشراف مصبح المهيري، كما ينافس على اللقب «ميك مي كينغ»، بإشراف حمد الجهني.

ويشهد الشوط الرابع «فايربريك ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 700 ألف درهم مشاركة 10 خيول، أبرزها «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف مايكل كوستا، ويشهد السباق عودة بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي «لوريل ريفر»، بعد انتزاع اللقب بشعار جودمنت بإشراف بوبات سيمار.

ويشارك في شوط السرعة الخامس «بلو بوينت سبرنت» للفئة الثانية لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، وقيمة جوائزه 850 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها «بالحيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما ينافس على اللقب «كوفر أب» لخليفة سعيد سليمان، إضافة إلى «بونتوس».

وتتنافس 9 خيول على لقب «الشندغة سبرينت» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 700 ألف درهم، أبرزها «ما يطال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف مايكل كوستا، كما يسعى للقب «توز»، بإشراف بوبات سيمار، و«كولورأب»، بإشراف دووج واتسون.

ويختتم الحفل فعالياته في شوط التحمل التاسع «الخيل تروفي» للفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي ومجموع جوائزه 700 ألف درهم، ومن أبرز المنافسين في هذا الشوط «كينج أوف كونكويست» بشعار جودلفين، وإشراف شارلي أبلبي، ومن أقوى المرشحين على اللقب «ترافالغار سكوير»، بإشراف بوبات سيمار.

طابع مختلف

وأكد المدرب شارلي ابلبي أن سباق جبل حتا هذا العام يتميز بطابع مختلف، بفضل مشاركة «رومانتيك واريور»، مما يجعله سباقاً مثيراً للمشاركة فيه، وأضاف: «نحن نتبع نفس المسار الذي سلكناه مع «ميشرد تايم» العام الماضي، وقد أظهر أداء رائعاً في عودته، من خلال فوزه بلقب «الراشدية»، وإنه في حالة ممتازة، وآمل أن يكون السباق ممتعاً للمشاهدة».

وعن مشاركة «اوتومان فليت» رفيق «ميشرد تايم» في الإسطبل قال إنه رغم عدم فوزه في مضمار ميدان، إلا أنه قدّم أداء مشرفاً على ذات المضمار، يستحق مكانه في المجموعة، مؤكداً ثقته من أنه سيقدم أداء قوياً.

وتحدث سعيد بن سرور عن مشاركة «ميدنايت ثاندر» في أول تجربة له على المضمار الرملي من خلال سباق 2000 غينيز الإمارات، وهو السباق الذي حقق فيه المدرب بن سرور الفوز سبع مرات من قبل، وعلق سعيد بن سرور قائلاً: «خرج «ميدنايت ثاندر» من سباق الوصل ستيكس بحالة جيدة، وكان أداؤه في التدريبات مشجعاً، وسنرى كيف يتعامل مع السباق على المضمار الرملي، لكننا أردنا منحه هذه الفرصة، وآمل أن يقدم أداء جيداً».

من جانب آخر، أعرب علي آل علي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي عن سعادته باحتضان مضمار ميدان الأمسية الشهيرة للعام الثاني على التوالي، بعد الإقبال الكبير في النسخة الأولى العام الماضي، مشيراً إلى أن أمسية «فاشن فرايداي» تعد بمثابة نسخة مصغرة من أمسية كأس دبي العالمي، حسب وصف العديد من المدربين العالميين في سباقات الخيل.

وأضاف آل علي لـ«البيان»، إن الأمسية تشهد مشاركة نخبة من خيول العالم في العديد من السباقات، منها المؤهلة إلى كأس دبي العالمي، وبعض الخيول وجدت في دبي منذ بداية الموسم الجاري، لافتاً إلى أن الأمسية تعد إضافة في روزنامة الموسم لما تشتمل عليه من فعاليات سواء داخل المضمار، وهي السباقات أو المسابقات المميزة خارج المضمار، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، وأن يستمتع الجمهور بأجواء مميزة في المضمار العالمي.