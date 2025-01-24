«سفير الثاني» و«سطام الوثبة» بطلان لسباق الخيول العربية بالظفرة

اختتمت، أمس، فعاليات السباق الخامس للخيول العربية الأصيلة، الذي نظمه نادي ليوا على مدار شوطين لمسافة 1400 متر لكل منهما، في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة أبرز الفرسان والخيول، وحضور جماهيري كبير.

وفي الشوط الأول نجح الخيل «سفير الثاني» للمالك أحمد محمد فن المنصوري في تحقيق المركز الأول، بينما حل الخيل «أي اف السنع» للمالك راشد سعيد المزروعي في المركز الثاني.

أما الشوط الثاني فقد توج فيه «سطام الوثبة» للمالك محمد مبخوت سرور المنصوري بالمركز الأول، متقدماً على «اف يرتعد» للمالك حمدان سهيل علي سالمين المزروعي.

وكرم الفائزين سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، والذي أكد أن النادي يسعى دائماً إلى تعزيز الرياضات التراثية، وخاصة سباقات الخيول.