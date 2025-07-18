«إميرسيف» لجودلفين تتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات في أمريكا

تتطلع بطلة المهرات بعمر السنتين «إميرسيف» بشعار جودلفين إلى استعادة نغمة الانتصارات في سباقات الفئة الأولى عبر خوضها غداً سباق «كوتشنغ كلوب أمريكان أوكس» لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب براد كوكس، وذلك على مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت «إميرسيف» أداء مشرفاً عندما خسرت بفارق رقبة من «تيك شارج ميليدي» في سباق مونوموي غيرل ستيكس على مضمار شرشل داونز منتصف يونيو، في أول ظهور لها هذا الموسم بعد توقف بسبب الإصابة.

وتملك «إميرسيف» سجلاً مميزاً من الانتصارات بعد أن قدمت موسماً رائعاً العام الماضي بإشراف المدرب براد كوكس، إذ سيطرت على منافسات عمر السنتين بأربعة انتصارات قوية، بينها ثلاثية من سباقات الفئة الأولى في سبين أواي ستيكس، دارلي ألكيبايدس ستيكس وبريدرز كب جوفينايل فيليز.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: «واصلت «إميرسيف» تدريباتها كبطلة كما كانت منذ توقفها الطويل في الشتاء، وعودتها للسباقات كانت مثالية بكل المقاييس عدا أنها خسرت سجلها الخالي من الخسارة، حيث أجرت تدريباً سريعاً يوم السبت الماضي، وأظهرت جاهزيتها لتحقيق أول أهدافها الكبرى هذا الموسم، لم تكن القرعة في مصلحتها إذ تنطلق من بوابة داخلية، لكنها واجهت نفس الوضع العام الماضي في سباق سبين أواي.

وتابع: «نأمل ألا تحصل منافستها «لا كارا» على صدارة سهلة دون مقاومة كما حدث في الفوزين اللذين حققتهما بالفئة الأولى وأن يتم الضغط عليها في المقدمة، فالمدرب براد سعيد جداً بحالة «إميرسيف»، ونتوقع منها أداء قوياً ونأمل أن تعود إلى مسار الانتصارات».

ويسعى «ناش» لانتزاع أول فوز له في سباقات الفئات عبر تحدي ألفريد جي فاندربيلت هانديكاب للفئة الثانية، إذ وجد ضالته كحصان سرعة يجيد الانطلاق في المراحل المتأخرة من المنافسة.

وتحدث مايكل باناهان عن مشاركة «ناش» قائلاً: «يدخل «ناش» سباق فاندربيلت (فئة2) بحالة رائعة، وأجرى تمريناً جيداً يوم السبت الماضي في مقره الأساسي بشرشل داونز، في العام الماضي، كنا نأمل أن يسير في طريق الترشح لداربي كنتاكي، لكن ذلك لم ينجح، وحاولنا التعرف على المسافة المناسبة له عبر عدة تجارب، الآن يبدو أنه وجد مكانه كحصان سرعة يجيد الاندفاع من الخلف.

وأضاف: «حقق أحد أعلى أرقام السرعة في 2025 عندما فاز بآخر سباق له، لذا حان الوقت لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تكرار ذلك الأداء في سباقات الفئات، هذا السباق قوي، وربما لن يختلف المشاركون كثيراً لو كان سباقاً من الفئة الأولى، ونأمل في أداء جيد، وإذا قدم نفس مستوى سباقه الأخير، سيكون منافساً بقوة، لكنه بحاجة لإثبات قدرته أمام منافسين في سباقات الفئات».

مضمار نيوبري

من جهة أخرى، يخوض اليوم «وايز أبروتش» لجودلفين، وصيف سباق نورفولك ستيكس في مهرجان رويال آسكوت، منافسة على مستوى أدنى في سباق روز باول ستيكس (ليستد) على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة.

يعود «وايز أبروتش» الفائز في أولى مشاركاته على نفس مسافة ومسار نورفولك ستيكس في أبريل الماضي، إلى المنافسة على المسافة الأطول البالغة 1200 متر بعد أن حل رابعاً حينما حمل وزناً إضافياً نظير مشاركته السابقة بمضمار يورك في مايو.

وأكد المدرب شارلي أبلبي أن «وايز أبروتش» خرج من مشاركته في آسكوت بحالة جيدة، ويرى أن العودة إلى مسافة الستة فيرلونغ «1200 متر» ستناسبه تماماً، وإذا قدم مستوى قريباً من أدائه في نورفولك ستيكس، فسيكون منافساً قوياً في هذا المستوى.