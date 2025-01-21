غدا.. انطلاق سباق الخيول العربية الأصيلة في الظفرة

ينطلق غداً الأربعاء، سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، على ميدان مدينة زايد في الظفرة، والذي يتضمن شوطين بطول 1400 متر لكل منهما.ويأتي هذا الحدث، ضمن أجندة موسم سباقات الخيول للنادي، التي تشمل 10 سباقات تمتد حتى نهاية الموسم، وتهدف إلى تعزيز مكانة رياضة الفروسية في المنطقة، وتوفير منصة تنافسية مميزة للفرسان والخيول من مختلف أنحاء الدولة.

وأعرب سلطان محمد المزروعي عضو اللجنة المنظمة للبطولة، عن فخره بما حققه النادي في سباقاته، والتي عكست التزام النادي بتطوير رياضة الفروسية وتقديم بطولات على مستوى عالٍ من الاحترافية، لافتا إلى أن السباق الخامس يمثل محطة مهمة في هذا الموسم، ويسعى النادي من خلاله إلى جذب المزيد من المشاركين، وتعزيز مكانة النادي كوجهة رياضية بارزة في المنطقة.

وأوضح أن أجندة الموسم تتضمن 10 سباقات، وكل سباق منهم فرصة لتطوير رياضة الخيول الأصيلة، وتعزيز الشغف بها بما يتماشى مع رؤية النادي وخططه المستقبلية.