الجواد «بدران بينونة» يتوج بسباق كأس حاكم الشارقة

انطلق، أمس، سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، بمشاركة 86 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة مع وجود 8 جياد على الاحتياط.

ويتألف السباق، الذي يقام على مضمار الشارقة لونجين بالنادي، ويحظى برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، ورعاية إعلامية من قناة الشارقة الرياضية من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات، وبجوائز تصل إلى 480 ألف درهم.

وحقق الجواد «إس إس روعة» لأحمد سعيد المزروعي الفوز بالشوط الأول، وهو شوط «لونجين لجيند دايفر»، وفاز في الشوط الثاني شوط «لونجين سبيرت فلاي باك» الجواد «إيه إف ينومس» لخالد خليفة النابودة، أما الشوط الثالث شوط «لونجين سبيرت زولو تايم» فقد ظفر به الجواد «إيه إف لا عتاب»، وفاز في الشوط الرابع شوط «ماراثون الشارقة» مقدم من «لونجين كونكويست» الجواد «عدي» لمحمد أحمد العبري. وتوج الفائزين في الأشواط الأربعة سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباترك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وحقق النصر في الشوط الخامس شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الجواد «بدران بينونة» لأبوظبي للسباقات، وتوج الفائز في هذا الشوط الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، وباترك عون. واختتم السباق بالشوط السادس شوط «لونجين دولس فيتا» بفوز الجواد «مسير» لحسن محمد علي الشحي، وتوج الفائزين في هذا الشوط سلطان محمد خليفة اليحيائي، وباترك عون.

وأشاد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق بموسم سباقات الشارقة، موضحاً أنه يتبقى قي مضمار الشارقة بطولتا قفز الحواجز، وجمال الخيول العربية، وأن الموسم كان ناجحاً ومميزاً.