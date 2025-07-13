ثلاثية لخيول الإمارات في ختام مهرجان «جولاي كب»

حققت خيول الإمارات ثلاثية في ختام مهرجان «جولاي كب» الإنجليزي الذي أقيم على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة منها ثنائية لخيول جودلفين جاءت عن طريق «فيفث كولم» و«سابا ديزرت»، إضافة إلى فوز «مور ثندر» لسعيد سهيل، فيما فجرت «نو هالف ميجورز» مفاجأة في السباق الرئيسي «البسطي إكوي وورلد دبي جولاي كب ستيكس» بعد أن ظفرت باللقب وسط مشاركة قوية من نخبة الخيول، وبحضور جماهيري بلغ نحو 15 ألف شخص.

وحقق «سابا ديزرت» فوزاً ثميناً لجودلفين بعد إحرازه لقب سباق «سوبر ليتف ستيكس» من الفئة الثانية لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.26.30 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «إيطالي» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

وانتزع «فيفث كولم» بشعار جودلفين لقب سباق «مايل هانديكاب ستيكس» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف جون وثادي جوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.39.29 دقيقة بفارق رقبة عن «بيدوين برينس».

الشوط الرئيسي

ونجحت «نو هالف ميجورز» في حصد لقب السباق الرئيسي «البسطي إكوي وورلد دبي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر من الفئة الأولى والبالغ إجمالي جوائزه أكثر من مليون ونصف المليون درهم، وذلك بقيادة الفارس نيل كالين مسجلة زمناً قدره 1.11.18 دقائق بعد منافسة قوية بفارق رقبة عن «بيغ موجو» بقيادة توم ماركواند وإشراف مايكل أبلبي.

وقام لاحج البسطي بتتويج الفائزين بالشوط الرئيسي بحضور جمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

ودشن «مور ثندر» لسعيد سهيل انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر«هانديكاب» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 1.24.75 دقيقة بعد صراع مثير بفارق أنف عن «آلتو» بقيادة جو ليفي.

وأعرب المدرب ريتشارد هيوز عن سعادته بالفوز بلقب السباق الرئيسي وأكد لـ«البيان»، أنه كان واثقاً من قدرات البطلة «نو هالف ميجورز»، مشيراً إلى أن الفرحة جاءت مضاعفة في ختام مهرجان «جولاي كب» بعد إحراز أهم ألقاب الحفل لاسيما وأنه تربطه علاقة مميزة وقديمة مع مليح البسطي الراعي للشوط الرئيسي الذي فاز به واختتم ريتشارد قائلاً: «الهدف القادم للبطلة المشاركة في سباق من الفئة الأولى على مضمار هايدوك شهر سبتمبر المقبل».