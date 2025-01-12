ثلاثية لـ«جودلفين» في سابع أمسيات كرنفال سباقات دبي

حققت خيول جودلفين ثلاثية في الأمسية السابعة لكرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان العالمي برعاية مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، والتي ضمت 8 أشواط مثيرة بلغ إجمالي الجوائز المالية فيها 1.870.000 درهم. وحصدت خيول جودلفين «الهاتريك» تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي بعد فوز «كرييتف ستوري» بطل الشوط الثاني، و«سيمبول أوف أونور» نجم «سباق الوصل ستيكس» و«فيرست كونكويست» بطل «سباق لورد نورث هانديكاب»، فيما فاز «تولى» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب شوط السرعة.

استهلت الأمسية فعالياتها بالشوط الأول «مدينة دبي الملاحية» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي للخيول المهجنة الأصيلة والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، حيث فاز بلقب الشوط الافتتاحي «هارت أوف أونر» لجيم وكلير المحدودة بإشراف جيمي أوسبورن وقيادة ادري دي فيز مسجلاً زمناً قدره 1.27.55 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «رويال فيفور» لسلطان علي السبوسي بإشراف سايمون وإيد كريسفورد وقيادة وليام بيوك، وجاء في المركز الثالث «أنديفيتد» لسعيد سهيل بإشراف بوبات سيمار وقيادة أندرو سلاتري.

الشوط الثاني

وافتتح «كرييتف ستوري» انتصارات خيول جودلفين في الأمسية تحت إشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك بعد فوزه بلقب الشوط الثاني «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.22.68 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «ذا كامدن كولت» لإسطبلات غرغار بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاغ أوشي، وجاء في المركز الثالث «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانييل تودهوب.

الشوط الثالث

وحقق «برق الإمارات» لإسماعيل محمد بإشراف المالك نفسه وقيادة ساندرو بايفا لقب الشوط الثالث «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1200 متر «تكافؤ» على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.12.08 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «سمارت سيستم» بإشراف علي البدواوي وقيادة برناردو بينيرو، وجاء في المركز الثالث «ديوكدم» لمنتجع عادل بإشراف عقبة عاشور وقيادة أوسكار شافيز.

الشوط الرابع

وأضاف «سيمبول أوف أونر» الثنائية لخيول جودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك بعد فوزه بلقب الشوط الرابع «سباق الوصل ستيكس لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.7.93 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رأس عن «ويست أيكر» لمايكل بلينكو تحت إشراف جورج سكوت وقيادة ديلان ماكوناجل، وجاء في المركز الثالث «دارك سيفرون» لمحمد السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

الشوط الخامس

وعزز «فيرست كونكويست» انتصارات خيول جودلفين بعد أن أضاف «الهاتريك» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة مايكل بارزالونا في الشوط الثالث «سباق لورد نورث» هانديكاب لمسافة 1800 على المضمار العشبي برعاية دي بي ورلد والبالغ مجموع جوائزه 350 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.46.72 دقيقة بفارق ثلاث أطوال وربع الطول عن «سي هيكتور» لمليح البسطي بإشراف جيمي أوسبورن وقيادة باتريك دوبس، وجاء في المركز الثالث «أربيان لايت» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك.

الشوط السادس

وخطف «فايولنت جاستيك» بإشراف دووج واتسون وقيادة سام هتشكوت لقب الشوط السادس «جافزا» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف، مسجلاً زمناً قدره 2.4.84 دقيقة بعد منافسة شرسة بفارق رقبة عن الوصيف «لوكال داينستي» للربع للسباقات بإشراف سايمون وإد كريسفورد وقيادة وليام بيوك، وجاء في المركز الثالث «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوزا.

الشوط السابع

وفاز «تولى» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين بلقب شوط السرعة السابع «مجمع جافزا اللوجستي» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 56.55 ثانية بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «المزن» لسلمان علي الصابري بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف المالك نفسه، وجاء في المركز الثالث «ثندر اوف نياجرا» لمحمد مبارك بن شفيا وحمد مبارك بن شفيا بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

الشوط الثامن

وختم «ثندرينغ» لهورسيس آند باريرز بإشراف جليرمو اريزكوريتا بقيادة فاكلاف جاناسك على آخر ألقاب الأمسية في الشوط الثامن «جافزا وان» لخيول 4 سنوات فما فوق لمسافة 2410 أمتار «تكافؤ» على المضمار العشبي، مسجلاً زمناً قدره 2.28.14 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن«كاليداسا» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة ريتشارد مولن، وجاء في المركز الثالث رفيقه في الإسطبل «ريغال كونيكشن» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك.

إشادة

من جانبه، أشاد شارلي أبلبي بأداء «فيرست كونكويست» بطل الشوط الثالث «سباق لورد نورث هانديكاب»، وقال إن البطل قدم أداءً رائعاً وأثبت جدارته، وكانت المنافسة ستكون أكثر شراسة لو حصل «أرابيان لايت» على مسار سالك، لكنه أنهى السباق بشكل جيد، لافتاً إلى أن الحصان أصبح الآن أكثر استرخاءً، وبالإمكان التفكير في مشاركته لمسافة ميل وربع في سباق دبي ميلينيوم ستيكس. وعلق شارلي أبلبي على الفوز المثير لـ«سيمبول أوف أونر» في سباق الوصل ستيكس، والذي كرر فوز زميله «ستار أوف ميستري» العام الماضي، وقال شارلي أبلبي: قدم «سيمبول أوف أونر» أداءً مرضياً للغاية، وأعتقد أنه سيتحسن بعد هذه المشاركة، سنبقيه على مسافة 1200 متر للمشاركة في سباق دبي تروفي الشهر المقبل، وقد يكون حصاناً مناسباً لسباق مثل جيرسي ستيكس في رويال آسكوت.

ثنائية

بدوره، أبدى وليام بويك الفائز بثنائية في الأمسية عبر «كرييتيف ستوري» و«سيمبول أوف أونر» سعادته بهذا التألق، وقال: كانت وتيرة السباق منتظمة وجيدة، ووجد «سيمبول أوف أونر» إيقاعاً مناسباً، أعتقد أنه كان بحاجة إلى هذه المشاركة بعد فترة راحة، لكنني أعجبت بالطريقة التي استجاب بها عندما تعرض للتحدي وأظهر عزيمة كبيرة، ونجح في الوصول إلى الصدارة عند خط النهاية.