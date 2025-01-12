86 جواداً في ختام موسم سباقات مضمار الشارقة لونجين

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة»، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبمشاركة 86 جواداً من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، مع وجود 8 جياد على الاحتياط.

مسك الختام

ويقام السباق، الذي يعتبر مسك ختام موسم سباقات مضمار الشارقة لونجين لعام 2024 - 2025، على مضمار الشارقة لونجين بالنادي، ويحظى برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، ورعاية إعلامية من قناة الشارقة الرياضية، من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

ويقام الشوط الأول «شوط لونجين ليجند ديفر»، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات، وبعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط. أما الشوط الثاني «شوط لونجين سبيريت فلاي باك» المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات وأكبر، ضمن التصنيف تكافؤ «هانديكاب» فيقام لمسافة 1700م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً مع وجود 2 من الجياد على الاحتياط.

تصنيف

ويقام الشوط الثالث «شوط لونجين سبريت زولو تايم» المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات ضمن التصنيف، لمسافة 2000 م وجوائز 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً. وخصص الشوط الرابع - ماراثون الشارقة «مقدم من لونجين كونكويست» للخيول العربية الأصيلة ماراثون ضمن التصنيف بعمر خمس سنوات فأكبر، وتبلغ مسافته 2700 م وجوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 12 جواداً.

ويقام الشوط الخامس «كأس صاحب السمو حاكم الشارقة مقدم من شركة لونجين» المخصص للخيول العربية الأصيلة «هيبة» من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة خيول أربع وخمس سنوات فقط، لمسافة 1700م، وتصل جوائزه تصل لـ 250 ألف درهم بمشاركة 12 جواداً. أما الشوط السادس «شوط لونجين ميني دولس فيتا» فقد خصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة لمسافة 2000م تكافؤ، وتبلغ جوائزه 40 ألف درهم، بمشاركة 10 جياد.