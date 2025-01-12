«ياس للسباقات» تحرز الفوز الـ 20 على مضمار العين للفروسية

رفعت «ياس للسباقات» رصيدها إلى 20 فوزاً في بطولة الملاك منذ انطلاقة سباقات الخيول العربية الأصيلة في الموسم الحالي، بعد تحقيق ثنائية في السباق الخامس على مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، واستهلت ياس للسباقات الثنائية في الشوط الثاني عن طريق «مواث»، ثم تحقق الفوز الثاني بعد تفوق «نمر» في الشوط الثالث.

وقال سلطان الجهوري، مساعد مدرب في «ياس للسباقات»، إن النتائج التي تحققت خلال الموسم الحالي تؤكد تميز ياس للسباقات، وصولاً للمنافسة على تحقيق أفضل النتائج في سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأوضح الجهوري، أن السباقات في مضمار نادي العين للفروسية، تشهد منافسة قوية على أرضية جيدة مناسبة لكل الخيول، في ظل التنظيم الاحترافي من النادي، والأجواء الجماهيرية المميزة.

وقال المدرب إبراهيم الحضرمي الفائز بالشوطين الخامس مع «زافير» لعبدالله المعمري وقيادة كونور بيسلي، والسابع مع المهرة «آر موج» لعرار الظاهري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، إن سباقات مضمار نادي العين تحمل أهمية خاصة لأنها تتناسب مع طريقة التمرين الخاصة به على الأرضية الرملية.

وأشار الحضرمي، إلى أن مستوى سباقات الخيول في الدولة تطور لتأخذ مكانتها الكبيرة كأفضل مستوى على مضامير الخيل العربية، موضحاً أن الفرسان العمانيين لهم بصمة مهمة خلال مشاركتهم في السباقات التي تشهدها دولة الإمارات وعلى مستوى الخليج.