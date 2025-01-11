ثنائية لخيول ياس في خامس سباقات مضمار العين

تألقت خيول ياس للسباقات، في السباق الخامس للمضمار العيناوي أول من أمس، لتحقق الثنائية بإشراف المدرب جان كلود بيكوت، وقيادة اوسكار شافيز. وجاء الفوز الأول عن طريق الجواد «مواث» الذي حلق بالصدارة في الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بعد أن قطع المسافة في 2:06:93 دقيقة متجاوزاً صاحب المركز الثاني بفارق طول ونصف، بينما أكمل الجواد «نمر» الثنائية بحصوله على لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق، وذلك بعدما اكتسح منافسيه بفارق 7 أطوال قاطعاً المسافة في 2:04:67 دقيقة.

حميم

وكان الجواد «حميم» لإسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة قيس البوسعيدي، افتتح حفل الأمسية بفوزه بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر «شروط»، للخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق، إذ تصدر السباق بفارق طول وربع الطول عن ملاحقه المباشر مسجلاً زمناً قدره 2:18:20 دقيقة.

وأقيم السباق الخامس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف بحضور فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام سباقات العين، وبحضور حشد كبير من عشاق السباقات، وتألف من 7 أشواط بمشاركة 90 خيلاً وبلغت قيمة جوائزه المالية أكثر من نصف مليون درهم.

مكنون

وفاز الجواد «مكنون» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وبإشراف أنطوني جميلي، وقيادة سام هتشكوت، بكأس الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، مسجلاً 2:04:10 دقيقة، بفارق 5 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

وظفر المهر «زافير» لعبد الله المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «شروط»، للخيول عمر 4 سنوات فقط، مسجلاً 1:51:12 دقيقة، وانتزع الجواد «جاب ملاوح» لمحمد المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة حمد البوسعيدي، المركز الأول في الشوط السادس، لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، للخيول من إنتاج الإمارات، عمر الأربع سنوات فما فوق، قاطعاً المسافة في 1:51:74 دقيقة.

تميز

وتوجت المهرة «آر موج» بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر، قطعتها في زمن قدره 1:37:53 دقيقة لتمنح الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي.