250 ألفاً حضروا سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

أكد فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين للفروسية، أن النسخة الماضية من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة شهدت خلال 15 سباقاً حول العالم حضور أكثر من 250 ألف متفرج، وأكثر من ستة ملايين ونصف المليون مشاهدة فعلية على الشاشات، إضافة إلى أكثر من 24 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية ومنصات اللجنة.

وأوضح الرحماني في تصريحات، على هامش السباق الخامس للخيول العربية الأصيلة أول من أمس في مضمار العين، أن اللجنة العليا الجديدة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، تتطلع إلى تحقيق ثلاثة أضعاف هذه الأعداد بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك في النسخة الجديدة التي تنطلق العام الحالي.

وأعلن الرحماني أن السلسلة الجديدة لسباقات كأس رئيس الدولة ستشهد محطات جديدة امتداداً للنجاح والتميز في جميع النسخ الماضية.

من جانب آخر، قال الرحماني: إن مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف وضع جميع الترتيبات الكفيلة باستمرار ونجاح سباقات الخيول العربية الأصيلة خلال شهر رمضان المقبل، على غرار التميز الذي حققه النادي في رمضان الماضي، موضحاً أن النادي يسعى أيضاً لمزيد من التحسين في الفترة المقبلة، لمواكبة التطور في تنظيم واستضافة السباقات، مع وضع ترتيبات للجمهور الذي يحرص على متابعة السباقات ويعد أحد أهم أسباب نجاحها، إضافة إلى الترحيب بمشاركة جميع الملاك والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، لإثراء المنافسات في السباقات التي حققت نجاحاً كبيراً على كافة المستويات.