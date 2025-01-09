90 خيلاً في السباق الخامس لمضمار العين

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الخامس بهذا الموسم الذي يتضمن 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 90 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليون درهم، وسيكون الشوط الأول ضمن ترشيحات الجمهور.

وينطلق حفل الأمسية بسباق الخيول سن خمس سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر بمشاركة 12 خيلاً يبرز منها كمرشح للصدارة كل من (أونلي سموك)، و(رامز مسقط) و(المحبوبة). وفي الشوط الثاني لمسافة 1800 متر تتسابق 14 من الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، ويتطلع (ايه ايف عاصف) للفوز باللقب غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود خيول أخرى قوية طامحة للفوز هي الأخرى مثل (ايه اف اسياف )، و(اتش ام شامخة) وغيرهما.

وتتواصل الإثارة بالشوط الثالث والذي ينطلق لمسافة 1800 متر بمشاركة 13 من الخيول التي غابت عن منصات التتويج في سباقين سابقين، ويعد الجواد (نمر) من أبرز المرشحين للفوز إلى جانب الجواد (مجدي) والجواد (سفير) وكذلك الجواد (سنقا سونق الموري).

وفي الشوط الرابع الذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة ينطلق السباق لمسافة 1800 متر (تكافؤ) بمشاركة 13 خيلاً. وينطلق الشوط الخامس بمسافة 1600 متر بمشاركة 8 خيول. وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السادس (هانديكاب) لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً.

يختتم حفل الأمسية بالشوط السابع والأخير للخيول المبتدئة وينطلق لمسافة السرعة 1400متر، بمشاركة 15 خيلاً.