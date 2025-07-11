ثلاثية لجودلفين في افتتاح مهرجان «جولاي كب» الإنجليزي

حققت خيول جودلفين ثلاثية في افتتاح مهرجان «جولاي كب»، الذي يستضيف فعالياته مضمار نيوماركت العريق في المملكة المتحدة، ويستمر حتى يوم غد، وجاء «هاتريك» الفريق الأزرق الملكي عن طريق «إل كوردوبس» بطل سباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس»، و«كريمسون روز» بطلة شوط المهرات، و«أوبرا بالو» الفائز بلقب سباق «سير هنري سيسيل ستيكس»، وذلك تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، وذلك بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتألقت خيول جودلفين في اليوم الافتتاحي، بعد أن دشن «إل كوردوبس» انتصارات الفريق الأزرق بانتزاع لقب سباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس»، لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، ليمنح الفارس وليام بيوك انتصاره رقم 2000 في بريطانيا، بعد أن حسم السباق بزمن قدره 2.32.36 دقيقة بفارق طولين عن «ويمبلدون هاوكي»، بقيادة سين دي باون، وإشراف جيمس أوين، وجاء في المركز الثالث «أربيان كراون» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل، وإشراف شارلي أبلبي.

وأعرب وليام بويك عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز، وتقدم بالشكر للجميع لا سيما أن هذا الإنجاز يعني له الكثير في مسيرته بمضامير الفروسية والسباق، متمنياً مزيداً من النجاحات في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المدرب شارلي أبلبي، إن «فوز «مسار» بالديربي سيبقى دائماً من أبرز ذكريات مشاركات الفارس بيوك، بسبب أهمية المناسبة ككل، وهم محظوظون جداً بوجوده ضمن الفريق، مشيداً بأداء البطل «إل كوردوبس»، الذي أكد تطوره بشكل جيد، بعد زيادة المسافة له أملاً بأن يكون حصاناً مناسباً لسباق ملبورن كب إذا أثبت تحمله. وحققت «كريمسون روز» لجودلفين لقب سباق «بريتش ستاليون» للمهرات لمسافة الميل «1600 متر»، مسجلة زمناً قدره 1.11.99 دقيقة بفارق أربعة أطوال عن «كانتري أرتست». وحلق «أوبرا بالو» بلقب «سير هنري سيسيل ستيكس» (ليستد) لمسافة 1600 متر، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.43 دقيقة بفارق طوليين وثلاثة أرباع الطول عن «سيغلز إليفن» بقيادة هاري ديفز وإشراف هيوغو بالمر، وحل ثالثاً «كينغ أوف سيتيز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة سين ليفي، بإشراف ريتشارد هانون.

من جهة أخرى تسعى «سندريلاز دريم» لجودلفين إلى تحقيق انتصارها الثاني على مستوى الفئة الأولى عندما تواجه مجموعة من المنافسات المألوفات في سباق «فالموث ستيكس» للأفراس والمهرات أبرز أشواط فعاليات اليوم الثاني من مهرجان «جولاي كب» والذي يشهد مشاركة «الملكة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان. وتملك مهرة جودلفين سجلاً مميزاً من الانتصارات، حيث فازت في بيلمونت أوكس للفئة الأولى وسراتوغا أوكس للفئة الثانية، إضافة إلى فوز سهل في سباق داهليا ستيكس للفئة الثانية على مضمار راولي مايل في نيو ماركت، متفوقة بفارق أربعة أطوال ونصف على بطلة الألف غينيز 2024 «الملكة».

وأكد المدرب شارلي أبلبي أن «سندريلاس دريم» خرجت من سباق آسكوت بحالة جيدة، وتعد مسافة الميل قصيرة قليلاً بالنسبة لها، لكنهم يعتقدون أن الميل المستقيم في المضمار سيكون مناسباً لها أكثر من الميل الدائري في المرة الماضية.