خيول الإمارات تخوض التحدي في مهرجان «جولاي كب»

تتجه الأنظار اليوم إلى مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا الذي يستضيف فعاليات مهرجان «جولاي كب»، والذي يستمر حتى بعد غدٍ السبت، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والأوروبية والعالمية.

وتضم الأمسية 7 أشواط من أبرزها سباق جولاي ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1200 متر بمشاركة المهر الواعد «ماكسمايزد» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي والذي يسعى لتأكيد مستواه القوي، كما يشهد السباق مشاركة «كوميكال بوينت» بشعار سعيد سهيل وإشراف أندريه بالدنغ، فيما يخوض منافسات سباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس»، لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» ثنائي جودلفين «أرابيان كراون» و«إل كوردوبس» بإشراف شارلي أبلبي.

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «ماكسمايزد» بعد أن حقق فوزين في مشاركتين، وانتقل بسلاسة من سباقات المبتدئة إلى انتصار قوي في إبسوم، وقال: «منحناه فترة راحة مقصودة، إذ كنا نخطط منذ البداية لتجنب المشاركة في رويال آسكوت، ويدخل هذا السباق في حالة بدنية وفنية ممتازة، أداؤه في تطور مستمر، ونأمل أن يكون هو الحصان الذي يسعى الجميع لتحديه».

ويتطلع كل من «إل كوردوبس» و«أرابيان كراون» إلى مواصلة انتصاراتهما بعد أن حققا فوزين لافتين على مضمار راولي مايل في نيوماركت، ويتجهان للمنافسة على مستوى أعلى في سباق برينسيس أوف ويلز ستيكس «الفئة الثانية».

وحقق «إل كوردوبس» فوزاً كاسحاً في سباق هانديكاب لمسافة 2400 متر ضمن مهرجان الغينيز في نيوماركت، وجاء خلفه «فرينش ماستر» الذي أكد قوة المستوى بفوز لاحق في رويال آسكوت، حيث قال شارلي أبلبي: إن «إل كوردوبس» يعود لمسافة أقصر بعد مشاركته في يورك، وشعروا أنه لم يتحمل مسافة 2400 متر، وأمامه بعض التحدي من ناحية المستوى، لكنه سيكون منافساً قوياً على هذه المسافة، والأرضية السريعة لن تمثل مشكلة.

وأضاف قائلاً: «العودة لمسافة الميل ونصف لـ «أرابيان كراون» ستكون في صالحه، وإذا استعاد شيئاً من مستواه السابق، فسيكون حاضراً للمنافسة بقوة في السباق». ويشهد سباق «سير هنري سيسيل ستيكس» (ليستد) لمسافة 1600 متر مشاركة «أرابيان ستوري» لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور كما يشارك بالشعار ذاته «أوبرا بالو» و«سبكتاكيولار فيو»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، ويخوض التحدي «العراك» لشادويل بإشراف شارلز هيلز و«كينج أوف سيتيز» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف ريتشارد هانون.

وتحدث المدرب سعيد بن سرور عن مشاركة «أرابيان ستوري» قائلاً: «خرج «أرابيان ستوري» من فوزه في آسكوت بحالة ممتازة ويتدرب بشكل جيد، هذا السباق يمثل مستوى أعلى من المنافسة، وأتطلع لرؤية أدائه في هذا التحدي الجديد».

من جانبه أعرب شارلي أبلبي عن سعادته بعودة «أوبرا بالو» إلى مستواه في هيرون ستيكس، وقال: عليه أن يحمل وزناً إضافياً، لكنه يتطور بشكل جيد منذ سباق سانداون. ويأمل أن يكون هذا السباق خطوة نحو حملة مميزة في النصف الثاني من الموسم، و«سبكتاكيولار فيو» يناسبه التقدم من الأمام، ولن يتأثر بالأرضية أو المسافة.