«ستريت مود» يتوّج بكأس حمدان بن راشد في خامس سباقات مضمار الشارقة

خطفت خيول ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الأضواء بـ«ثلاثية» عبر كل من المهر «رياض إيه دبليو» بفوزه بلقب الشوط الثاني، والمهر «زعيم» حينما سطر فوزاً مثيراً، ونال كأس الشوط الرابع، والمهر «أزاد» الفائز بالشوط السادس، وفاز بالشوط الثالث المهر «عزوز» لإسطبلات الوثبة التابعة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وذلك في خامس سباقات مضمار الشارقة، الذي أقيم ظهر أمس، حيث عاد «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي إلى سكة الانتصارات متوجاً بكأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للسنة الثانية على التوالي، وفازت بكأس الشوط الأول الفرس «إيه أف منافيه» لمالكها محمد مصبح المزروعي، والشوط الختامي للجواد «أزاد» لياس للسباقات.

وتألف حفل السباق الخامس «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، الذي رعته كوكبة من المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، وبلغ مجموع جوائزه المالية 400 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط الخامس، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبمشاركة 94 خيلاً في المنافسة، مع وجود 20 جواداً على الاحتياط.

تقدم الحضور الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، وشهد السباق حشد جماهيري من عشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار الإمارة الباسمة.

بطل الكأس

توج الجواد «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وبقيادة دانيل تودهوب، بكأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للسنة الثانية على التوالي في الشوط الخامس الرئيسي «شركة لونجين سبيرت فلاي باك»، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر، ولمسافة 1700 متر، وبمشاركة 12 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم، مسجلاً الزمن «1.48.07» دقيقة، وبفارق أنف عن الجواد «دغريت كولكشن»، بينما حل الجواد «لحرش» ثالثاً.

بطلة الافتتاح

وتقدمت الفرس «إيه أف منافيه» لمالكها محمد مصبح المزروعي، وبإشراف المدرب قيس عبود، وبقيادة ريتشارد مولين نحو الصدارة، ونالت كأس الشوط الأول المخصص لسباق التكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية «لونجين ليجيند دايفر».

الشوط الثاني

واستطاع الجواد «رياض إيه دبليو» التابع إلى ياس للسباقات، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وبقيادة كونور بيسلي، تحقيق أفضلية في السباق، وتمكن من الصعود إلى منصات التتويج بكأس الشوط الثاني، المخصص للخيول المبتدئة «توليد الإمارات» لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية «ماستر كولكشين».

الشوط الثالث

وتمكن الجواد «عزوز» لإسطبلات الريف بإشراف المدرب جابر بيطار، وبقيادة تشارلي بينيت، من تحقيق انتصاره، ونيل كأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة «هاند كاب»، ولمسافة 1700 متر تكافؤ، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية «لونجين سبيرت زولو تايم».

الشوط الرابع

وسطر المهر «زعيم» التابع إلى ياس للسباقات، وبإشراف المدرب ايرك ليمارتينيل، وبقيادة الفارس دانيال تودهوبس، فوزاً مثيراً، ونال كأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة لسباق التكافؤ لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية «لونجين كونكيست».

كأس الختام

واستطاع المهر «أزاد» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة دانيل تود هوب، تحقيق انتصاره في الشوط السادس برعاية «لونجين ميني دولس فيتا» والمخصص للخيول الأصيلة «تكافؤ»، وبعمر 4 سنوات ولمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.