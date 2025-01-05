94 جواداً في كأس حمدان بن راشد آل مكتوم بمضمار الشارقة

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، السباق الخامس لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2025/2024 «سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، على أرض مضمار الشارقة لونجين، ويأتي السباق بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 94 جواداً مع وجود 20 جواداً في الاحتياط، ومجموع جوائز 400 ألف درهم ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

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ويشمل السباق 6 أشواط بمشاركة 94 من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة مع وجود 20 جواداً على الاحتياط وبمجموع جوائز يصل لـ400 ألف درهم وهي: الشوط الأول: «شوط لونجين ليجيند دايفر»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة تكافؤ - بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الثاني: «شوط ماستر كولكشين»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1700م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الثالث: «شوط لونجين سبيريت زولو تايم»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة «هاند كاب» المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700 م وجوائز تصل لـ40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الرابع: «شوط لونجين كونكيست»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1700 م وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الخامس الرئيسي: «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» مقدم من شركة لونجين سبيرت فلاي باك، وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر لمسافة 1700م وجوائزه تبلغ 200 ألف درهم بمشاركة 12 جواداً.

الشوط السادس: «شوط لونجين ميني دولس فيتا»، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1700م وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.