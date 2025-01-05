تألق «أساسي» و«كراون إستيت» في أمسية «سيف الشرف» بميدان

شهدت أمسية «سيف الشرف» سادس سباقات كرنفال دبي، على مضمار ميدان تألق كوكبة من الخيول، أبرزها «كراون إستيت» نجم سباق «سيف الشرف» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«أساسي» بطل «زعبيل تيرف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما خطف «بوكر فيس» لقب «زعبيل للميل» للفئة الثانية، وفاز «توز» بلقب سباق «دباوي ستيكس» للفئة الثالثة، وسجل ثنائية كل من المدرب أحمد بن حرمش، والفارس كونور بيسلي.

وشهد الأمسية، التي تضمنت 8 أشواط قوية، كل من: الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والمهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات خيول سموه، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

وفاز بالشوط الافتتاحي «أساسي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف مايكل كوستا، في سباق «زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، برعاية «ضمان ماركتس من ضمان للأوراق المالية»، مسجلاً زمناً قدره 2.0.15 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إل كوردوبس» بشعار جودلفين، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف شارلي أبلبي، وجاء في المركز الثالث «إندلس فيكتوري» بشعار جودلفين، بقيادة وليام بيوك.

الشوط الثاني

وهيمن الثنائي «كراون إستيت» و«ميد إن دبي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير على لقب ووصافة الشوط الثاني «سباق سيف الشرف» لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، برعاية «ضمان ماركتس من ضمان للأوراق المالية»، وأحرز «كراون إستيت» المركز الأول، بقيادة الفارس زافير زياني، بزمن قدره 1.37.96 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ميد إن دبي»، بقيادة برناردو بينيرو.

الشوط الثالث

وظفر «رصاص» لسكاي للسباقات، بقيادة كونور بيسلي، وإشراف أحمد بن حرمش بلقب الشوط الثالث «سيف التفوق ستيكس» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «شركة زوهو»، والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.08.52 دقيقة بفارق نصف طول عن «بومباي بازار» لحسين لوتاه، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار.

وأضاف «غولدن غيكوما» بشعار محمد السبوسي الفوز الثاني للفارس كونور بيسلي، والمدرب أحمد بن حرمش، بعد إحرازه لقب الشوط الرابع سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي «التحضيري» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، برعاية «كنتاكي داربي»، مسجلاً زمناً قدره 1.24.51 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «نيمبل بوي»، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار.

«زعبيل للميل»

وخطف «بوكر فيس» لإدوارد ج وير، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف سايمون وإد كريسفورد لقب الشوط الرئيس «زعبيل للميل» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي البالغ مجموع جوائزه 850 ألف درهم، برعاية «بيه اتش اي للدعاية والإعلان»، مسجلاً زمناً قدره 1.36.45 دقيقة بفارق أقل من رأس عن «هولواي بوي»، بقيادة دانييل تودهوب، وإشراف كارل بورك.

«دباوي ستيكس»

وحقق «توز» لإسطبل داكي التوقعات في سباق «دباوي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة على المضمار الرملي، برعاية بن غاطي للتطوير العقاري، بعد أن أحرز المركز الأول، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.10.34 دقيقة بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كولور أب» لسيد حشيش، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف دووج واتسون، وجاء في المركز الثالث «ستروب» للربع للسباقات، بقيادة جيمس دويل، وإشراف سايمون وإد كريسفورد.

تألق جودلفين

وسيطرت خيول «جودلفين» بإشراف شارلي أبلبي على المركزين الأول والثاني في الشوط السابع «جميرا ستيكس» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي في السباق البالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، حيث أحرز اللقب «إيج أوف جولد»، بقيادة ريتشارد مولن 1.22.34 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن رفيقه في الإسطبل «هالاسان»، بقيادة وليام بيوك، وجاء في المركز الثالث «ذا فينغال رافن»، بقيادة أدري دي فريز، وإشراف جيمي أوسبورن.

وبصم «إبيك بويت»، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف ديفيد أوميرا على آخر سباقات الحفل في الشوط الثامن لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، برعاية شركة زوهو، مسجلاً زمناً قدره 2.54.68 دقيقة، واحتل الوصافة «كينج أوف كونكويست» بشعار جودلفين، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي، واحتل المركز الثالث «كفاف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة بن كوين، وإشراف مايكل كوستا.