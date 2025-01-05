سالم بن غدير: سعداء بإحراز اللقب والوصافة

أعرب سالم بن غدير عن سعادته بتألق «كراون إستيت» و«ميد إن دبي» بعد إحرازهما اللقب والوصافة في سباق «سيف الشرف»، وقال بن غدير في تصريحات لـ«البيان»، كنا متخوفين من مشاركة «كراون إستيت» كونها المشاركة الأولى في مضمار ميدان تختلف عن البيئة القادم منها في أوروبا، ولكنه أثبت جدارته وأكد بأنه من الخيول التي تملك خامة مميزة، مشيراً إلى أن الفوز يحمل طعماً مختلفاً خاصة في الأمسية الاحتفالية الكبيرة على مضمار ميدان.

وأشاد بن غدير بأداء «ميد إن دبي» وصيف السباق الذي لا يمر عليه موسم إلا يؤكد حضوره من خلال تحقيق انتصارين أو ثلاثة، ورغم أن بدايته لم تكن كما هو مطلوب إلا أنه الجواد في المسار الصحيح وسيكون قريباً من الفوز في الفترة المقبلة، متمنياً التوفيق في السباقات المقبلة.