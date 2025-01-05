شارلي أبلبي: ثنائي جودلفين جاهز لسباقات الميل

أكد شارلي أبلبي، أن الجوادين «إيج أوف جولد» و«هالاسان»، تألقا في الشوط السابع «جميرا ستيكس»، الجميع توقع أن يكون «هالاسان» الحصان الأقوى هنا، لكن«إيج أوف غولد» أثبت جدارته بعد فوزه في يارموث وحقق اللقب، وأعتقد أن كلاهما جاهز لخوض سباقات الميل، سواء في تحضيري جميرا غينيز أو الريان مايل في قطر.

وقال الفارس ريتشارد مولين الذي امتطى صهوة «إيج أوف غولد»: إن الحصان يتمتع بإصرار كبير، حيث حقق الفوز في مشاركته الأولى في يارموث وقدم أداءً مميزاً في يورك، مشيراً إلى أن خطته كانت تركه ليتقدم في السباق، لكن الوتيرة السريعة على الجهة الداخلية دفعته للحفاظ على الهدوء مع تجنب الابتعاد كثيراً عن المنافسين.