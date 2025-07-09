تكريم الفائزين بأفضل «ريل» في «الشارقة للجواد العربي»

كرم نادي الشارقة للفروسية والسباق الفائزين في مسابقة أفضل فيديو قصير (ريل) ضمن مهرجان الشارقة الدولي السادس والعشرين للجواد العربي، وقام بتتويج الفائزين سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وفاز بالمركز الأول عبيد بالاتبار، وحل ثانياً شاهريب إعجاز خان، وجاء في المركز الثالث محمد السويدي.

وشهدت المسابقة مشاركة 38 مصوراً، تأهل منهم 9 متسابقين إلى المرحلة النهائية، حيث تم عرض فيديوهاتهم للجمهور للتصويت على المراكز الثلاثة الأولى.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود النادي المتواصلة في دعم المواهب الفنية، وتعزيز البعد الثقافي والجمالي لمهرجان الجواد العربي.