«سيف الشرف» عنوان الأمسية السادسة لكرنفال سباقات دبي

تتجه الأنظار، اليوم، إلى الأمسية السادسة لكرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان العالمي، والتي تحمل عنوان «سيف الشرف»، احتفالاً بتخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيف الشرف، وسيف التفوق العام، وسيضم الحفل الاستثنائي 8 أشواط مثيرة، أبرزها سباق «زعبيل مايل» للفئة الثانية، و«دباوي ستيكس» للفئة الثالثة بجانب سباقات، تحمل اسم «سيف الشرف» و«سيف التفوق»، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، بمشاركة نخبة الخيول.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: أمسية «سيف الشرف» ليست مجرد احتفالاً بتكريم فردي، بل هي تعبير عن القيم التي تميز دولة الإمارات، المتمثلة في الطموح والعمل الجاد والتفاني.

إن هذا الحدث يبرز أهمية الاستثمار في شباب الوطن، ويحتفي بإنجاز سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يمثل قدوة تحتذي بها الأجيال القادمة. نحن سعداء بأن يكون مضمار ميدان مسرحاً لهذا الاحتفاء الفريد من خلال أحدى أمسيات كرنفال دبي.

وقال خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «أمسية «سيف الشرف» تعبير حي عن الروح الإماراتية، التي تسعى دائماً لتحقيق التميز والريادة. إن تخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصوله على سيف الشرف وسيف التفوق، هو فخر لنا جميعاً ويؤكد الإمكانات الكبيرة، التي يمتلكها شباب هذا الوطن. هذه الأمسية تعكس قيم الوفاء والاعتزاز بالإنجازات التي تجعل من الإمارات نموذجاً مشرفاً في جميع المجالات».

من جهته قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «بكل فخر واعتزاز نهنئ سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذا الإنجاز العظيم، الذي يمثل مصدر إلهام لشباب الوطن.

وبهذه المناسبة تم إطلاق اسم «سيف الشرف ستيكس» و«سيف التفوق ستيكس» على سباقين ضمن هذه الأمسية، تعبيراً عن سعادتنا واعتزازنا بهذا الحدث التاريخي. نحن على موعد مع أمسية حافلة بالإثارة والتشويق، على رأسها شوط «زعبيل مايل» للفئة الثانية، الذي يشهد منافسة قوية بين نخبة من الخيول العالمية، ليضفي طابعاً خاصاً على هذه الاحتفالية المميزة».

ويدشن الشوط الأول «زعبيل تيرف» فعاليات الحفل لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، برعاية «ضمان ماركتس من ضمان للأوراق المالية»، بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «إل كوردوبس» بشعار جودلفين، وإشراف شارلي أبلبي، «أساسي» و«هوم برو» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف مايكل كوستا، «ونيس» بشعار شادويل، وإشراف دووج واتسون، وينافس على اللقب «سيلفر سورد»، بإشراف ديلان كونها، و«موزارت»، بإشراف نيلز بيترسن.

ويشهد الشوط الثاني «سباق سيف الشرف» لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، برعاية «ضمان ماركتس من ضمان للأوراق المالية»، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «فيرست فيو» بشعار جودلفين، وإشراف سعيد بن سرور، والثنائي «كروان ستيت»، و«ميد إن دبي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، ومن أقوى المرشحين للقب «لا سدود» بشعار شادويل، وإشراف بوبات سيمار، و«خنجر بذات الشعار»، بإشراف مصبح المهيري، كما ينافس «نيار» بإشراف دووج واتسون على المركز الأول.

ويتواصل التحدي في الشوط الثالث على لقب سباق «سيف التفوق ستيكس» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «شركة زوهو»، والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، ويضم الشوط 13 خيلاً، أبرزها «رغيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف مايكل كوستا، وينافس على اللقب «بيلي ويب ستار»، بإشراف دووج واتسون، و«بومباي بارزار» لحسين لوتاه، بإشراف بوبات سيمار، واللذين قد يدخلان في منافسة قوية مع «إماراتي أنا»، بإشراف دووج واتسون.

ويشارك ثنائي جودلفين «أرابيان ستوري» و«كاسل غيتس»، بإشراف سعيد بن سرور في الشوط الرابع سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي «التحضيري» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، برعاية «كنتاكي داربي»، كما يشهد الشوط مشاركة «غالانت بليد» و«أريغاتو غوزيماسو»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف سالم بن غدير، و«رماي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وينافس على اللقب «دون فاكارو» صاحب الانتصارين من أصل ثلاثة، بإشراف جوليو أولاسوكواجا، و«نام فريك» وصيف داربي الأورغواي، واللذين قد يصطدمان بـ«أواب» الفائز بمشاركته الوحيدة، بإشراف مصبح المهيري.

الشوط الرئيس

وستبلغ الإثارة ذروتها في الأمسية على لقب الشوط الرئيس «زعبيل للميل» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي البالغ مجموع جوائزه 850 ألف درهم، برعاية «بيه اتش اي للدعاية والإعلان»، ويشارك في السباق 9 خيول، أبرزها «أوتومان فليت» بشعار جودلفين صاحب الترشيح الأعلى، بعد فوزه بـ 7 سباقات في مسيرته، إضافة إلى مشاركة رفيقه «نوبل دايناستي»، بإشراف شارلي أبلبي، ويشهد الشوط مشاركة «دوليلي»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف سالم بن غدير، و«سان دوناتو»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف مايكل كوستا، وينافس على اللقب «بوكر فيس»، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، و«كايرو» وصيف سباق الراشدية، بإشراف أليس هاينس.

ويشهد الشوط السادس صراعاً ساخناً على لقب سباق «دباوي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة على المضمار الرملي، برعاية بن غاطي للتطوير العقاري، ويبزر في الشوط «توز» بطل النسخة الأخيرة من سباق القرهود للسرعة لإسطبل داكي، بإشراف بوبات سيمار و«كولور أب» لسيد حشيش، بإشراف دووج واتسون، إضافة إلى «ستروب» للربع للسباقات، بإشراف سايمون وإد كريسفورد.

ويضم الشوط السابع «جميرا ستيكس» لمسافة 1400 متر 10 خيول، تتنافس على المضمار العشبي في السباق البالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، برعاية ذا جوكي كلوب، ومن أبرز الخيول المشاركة «هالاسان» بشعار جودلفين، وإشراف شارلي أبلبي، والقادم من فوز مهم على مضمار دونكاسر في سباقات الفئة الأولى، بجانب مشاركة رفيقه في الإسطبل «إيج أوف جولد»، كما ينافس على اللقب «سبيريت أوف ليروس»، بإشراف لوسي بوتي.

ويسدل الستار على الحفل في الشوط الثامن لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، برعاية شركة زوهو، ويبرز في الشوط «كينغ أوف كونكويست» بشعار جودلفين العائد للمشاركة في ميدان، بعد غياب عامين بإشراف شارلي أبلبي، و«كفاف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الفائز في أمسية ميدان الأخيرة، بإشراف مايكل كوستا.

جاهزية

وأكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية ثنائي جودلفين «أوتومان فليت»، و«نوبل داينستي» في سباق زعبيل مايل، واللذين يخوضان التحدي في حالة جيدة، وأضاف: «استناداً إلى أداء «أوتومان فليت» القوي في الولايات المتحدة يبدو أنه المرشح الأبرز للفوز، كما سبق أن قدم أداء قوياً في سباق فورستار ديف على هذه المسافة، ونحن سعداء بتحضيراته، أما «نوبل داينستي» فقدم أداء جيداً في مشاركته بميدان العام الماضي على مسافة 1400 متر، وأتبعها بعروض قوية في بريطانيا، وتدريباته ممتازة، وأداؤه مستقر، نعتقد أن لدينا مرشحين قويين، رغم أن «أوتومان فليت» هو المرشح الأبرز إذا ظهر بمستواه الأفضل».