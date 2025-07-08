«إش إم الشاهين» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، واصل الجواد «إش إم الشاهين» عروضه القوية، مساء أول من أمس، في المضامير الأوروبية، وتمكن من اقتناص لقب المحطة الألمانية، التي أقيمت في مضمار هورنر رينبان العشبي بمدينة هامبورغ، في إطار أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات على دعم الملاك والمربين للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبار ذلك إرثاً أصيلاً من تراث الدولة الوطني.

وشهد سباق الكأس الغالية، الذي أقيم بالتزامن مع ديربي ألمانيا التاريخي، بنسخته رقم 156، حضوراً جماهيرياً وصل إلى 30 ألف متفرج، حيث يعتبر الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي في ألمانيا، بمجموع جوائز يبلغ 250 ألف يورو.

وضرب الجواد «إش إم الشاهين»، من نسل «المرتجز X الشيحانة بنت منجز»، للمالك الإماراتي هلال العلوي، موعداً جديداً مع تحقيق الفوز الثاني في سباقات الكأس بعد المحطة الإيطالية، رافعاً رصيد انتصاراته إلى 9 من أصل 10 مشاركات، وتمكن صاحب التصنيف 122 من تقديم أداء مميز، تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا.

وتفوق الشاهين على منافسيه منذ انعطافة النهاية، إذ كان أول المبادرين بالانطلاق نحو عمق المستقيم، ونجح في الاستمرار بالتقدم بثبات، في ظل أدائه القوي، واندفاعه الهائل، لينهي السباق بحسم النتيجة، وإضافة لقب جديد لرصيده، وجاء بالمرتبة الثانية «الوكرة» للشقب ريسينغ، من نسل «تي إم فريد تكساس × ماجدة»، تحت إشراف المدرب جان دي ميول وقيادة الفارس أوليفييه داندين، فيما حل ثالثاً «الزير» من نسل «المأمون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر»، للمالك محمد فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس أدري دي فريز.

شهد السباق وتوج الفائزين، الدكتور بيتر تشينتشر العمدة الأول لمدينة هامبورغ، وأحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وتسلم الكأس ناصر هلال العلوي ممثل المالك، بحضور المدربة والفارس، وسط أجواء مميزة، وتفاعل جماهيري مميز.

وقال فيصل الرحماني: «نفخر بالنجاحات الكبيرة التي سجلتها المحطة الألمانية، وبما شهدناه في هامبورغ من ترحيب كبير، وإشادات واسعة بحق الإمارات، بما يجسد الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير لإحداث نقلة نوعية بتاريخ سباقات الخيل العربية، ونثمن الجهود الكبيرة التي قدمتها سفارة الدولة في برلين، لإخراج الحدث في أبهى صورة».

وهنأ المالك هلال العلوي بفوز «إش إم الشاهين»، بلقب محطة ألمانيا، وقبلها إيطاليا، ما يعد دلالة كبيرة على مكانة وقوة المرابط الإماراتية في السباقات الدولية، لا سيما أن الكأس الغالية، أصبحت جسراً للتواصل بين الشعوب.