«ثينك بيغ» و«إنسينو» بشعار جودلفين يواصلان الانتصارات في أمريكا

واصل ثنائي جودلفين «ثينك بيغ» و«إنسينو» انتصاراتهما في سباقات الفئات بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز الأول بسباق كيلسو ستيكس للفئة الثالثة على مضمار ساراتوغا، وفوز إنسينو بلقب «جوناتان بي شوستر ميموريال ستيكس» على مضمار إنديانا غراند.

وقدم «ثينك بيغ» عرضاً قوياً في سباق كيلسو ستيكس للفئة الثالثة لمسافة الميل محققاً فوزه الثالث هذا الموسم في سباقات الفئات، والأول له على مسافة الميل بقيادة الفارس هوسيه أورتيز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، مسجلاً زمناً قدره 1.32.81 دقيقة بفارق طول عن «انتيلكت».

وصنع «ثينك بيغ» لنفسه اسماً كمنافس بارز في سباقات السرعة على العشب، بفوزه في أول أربع مشاركات له على تلك الأرضية، متضمنة فوزه بسباقي الفئة الثانية شاكرتاون ستيكس وتوين سبايرز تيرف سبرينت.

وأشاد المدرب مايكل ستيدهام بأداء ثينك بيغ بعد خوضه سباقاً تكتيكياً نجح من خلاله في تقديم أداء يتجاوز التوقعات، وهو جاهز الآن لمزيد من التحديات.

وقال الفارس أورتيز: إن «ثينك بيغ» كان متماسكاً ومفعماً بالطاقة منذ لحظة العرض، وأظهر قدرة رائعة على التقدم في الوقت المناسب رغم تعثر بعض الخيول أمامه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الخيول على الساحة العشبية الأمريكية.

وحقق «إنسينو» الفوز الثالث في السباقات المصنفة، بعد تفوقه في مضمار إنديانا غراند على الأرضية العشبية للمرة الأولى بقيادة الفارس خوان ماتشادو وإشراف براد كوكس، كاسراً الرقم القياسي للمضمار خلال مشاركته في سباق «جوناتان بي شوستر ميموريال ستيكس»، مسجلاً زمناً قدره 1.38.38 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «ران أوي ستورم»، وسبق لـ «إنسينو» تحقيق انتصارين مميزين في سباق «جون باتاغليا ميموريال ستيكس» على الأرضية الاصطناعية، وسباق «لكسنغتون ستيكس» من الفئة الثالثة على الأرضية الرملية.

من جانبه، قال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: كان السباق اختباراً لتأقلم «إنسينو» مع الأرضية العشبية، ونجح فيه ببراعة، وكسر الرقم القياسي للمضمار، كما حقق فوزاً على جميع أنواع الأرضيات، ما يفتح لنا خيارات واسعة هذا الموسم.