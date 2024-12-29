الجواد «مجدي» بطل كأس مجلس التعاون الخليجي على مضمار الشارقة

توج الجواد «مجدي» التابع لإسطبلات العجبان بكأس مجلس التعاون الخليجي بفوزه بالمركز الأول والكأس للسنة الثانية على التوالي، فيما حققت خيول ياس للسباقات، ثنائية لافتة عبر كل من الجواد «جلاب» حينما أكد جدارته ونال كأس الشوط الأول، وعندما توج الجواد «زاجل» بطلاً للشوط الثالث، في رابع سباقات مضمار الشارقة الذي أقيم ظهر اليوم، وتوزعت بقية القاب الأشواط على العديد من الاسطبلات والملاك في دولة الإمارات وسلطنة عمان ودولة قطر.

الرابع

شهد السباق الرابع الذي رعته مجموعة من الشركات والدوائر وبمجموع جوائزه المالية 400 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبمشاركة 93 خيلا في المنافسة، وشمل السباق كأس مجلس التعاون الخليجي، ويحتضن مضمار الإمارة الباسمة إجمالي ستة سباقات خلال موسمه الحالي، الذي يختتم في 12 يناير2025.

تقدم الحضور، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وبحضور جمهور غفير من العديد من الجنسيات يقدر بـ 5000 شخص.

بطل الخليج

توج الجواد «مجدي» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي وبقيادة دانيل توثوب، بكأس مجلس التعاون الخليجي، في الشوط الخامس الرئيسي المخصص للخيول العربية الأصيلة من انتاج دول مجلس التعاون الخليجي لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلا من الإمارات وسلطنة عمان ودولة قطر في المنافسة على جوائز مالية بلغت 2000 ألف درهم، وفي المركز الثاني الجواد «زيدان الوثبة » التابع الى ياس للسباقات بينما حل الجواد «مضمون» ثالثاً.

«جلاب» الأول

في مستهل السباق خطف المهر «جلاب» التابع الى ياس للسباقات، بأشراف جين كلاود بيكود وبقيادة اوسكار شافيز، كأس الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات للمهور والجياد المخصيه لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 14 خيلا في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، على لقب سباق «مقدم من بلدية الشارقة».

«ايه ار أميره» الثاني

وأكدت المهرة «ايه ار أميره» لمالكها بن عرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة عبد العزيز البلوشي، جدارتها بتتويجها بكأس الشوط الثاني المخصص للمهرات العربية المبتدئة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 16 خيلا في المنافسة على جوائز 40 ألف درهم، على لقب سباق «مقدم من بلدية البطائح».

«زاجل» الثالث

واستطاع الجواد «زاجل» التابع الى ياس للسباقات، بأشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وبقيادة كولور بيسيري، تحقيق أفضلية في السباق قادته الى خطف كأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة 3 سنوات فاكبر – المبتدئة - «توليد الإمارات» لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلا مع 6 على الاحتياط على جوائز 40 ألف درهم، على لقب سباق «مقدم من قناة الشارقة الرياضية».

«إيه إف دلو» الرابع

ونجح الجواد «إيه إف دلو» لمالكه احمد محمد المرر، بأشراف المدرب سيف المرر وبقيادة ساندرو بايفا، في الفوز بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ «توليد الإمارات» لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلا على جوائز 40 ألف درهم، وعلى لقب «مقدم من مجلس الشارقة الرياضي».

«بن بورتيرات» بطل الختام

استطاع الجواد «بن بورتيرات» التابع الى رباح للسباقات، بإشراف المدرب سايمون أند ايد كريسفورد وبقيادة باتريك دوبس، التقدم نحو الصدارة في الشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر 3 سنوات وما قبل ولمسافة 1200 متر تكافؤ، وبمشاركة 15 خيلاً على جوائز 40 ألف درهم، وعلى لقب «مقدم من هيئة الشارقة للطرق والمواصلات».