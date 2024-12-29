93 جواداً تتنافس على «كأس التعاون الخليجي» في الشارقة

يشهد مضمار الشارقة لونجين في الساعة 14:00 اليوم، انطلاق «سباق كأس مجلس التعاون الخليجي»، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، ويمثل هذا السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2024 - 2025 وبرعاية مجموعة المروان القابضة ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية الشارقة وبلدية البطائح وقناة الشارقة الرياضية وهيئة الشارقة للطرق. ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 93 جواداً مع وجود 12 جواداً على الاحتياط، ويبلغ مجموع الجوائز النقدية للسباق 400 ألف درهم، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

الانطلاقة

ورحب الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمشاركين من الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن هذه المشاركات تدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا السباق في المنطقة كونه يجمع بين أفضل الخيول العربية الأصيلة، وفي الوقت ذاته يعزز الأخوة والتلاحم بين الأشقاء في المنطقة.

كما أكد سلطان محمد اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، أن السباق بات إحدى أهم المحطات التي تجمع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي، والدليل المشاركات القوية في النسخة الحالية من السباق.

وأشاد سلطان بقوة وجودة السلالات والإنتاج لدى المشاركين من دول الخليج التي تحقق كل عام الإنجازات الكبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، ووجودهم في هذا السباق سوف يضفي المزيد من الإثارة والقوة على الحدث الكبير.