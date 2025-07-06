ثلاثية لخيول الإمارات على مضمار «سانداون» في إنجلترا

حققت خيول الإمارات ثلاثية في حفل «كورال إكليبس» الذي استضافه مضمار سانداون بالمملكة المتحدة، وجاءت انتصارات خيول الدولة عن طريق «مدبر» بشعار شادويل، و«يبهر» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم و«فلاينغ فرونتر» لسعيد منانة فيما توج «ديليكوا» بلقب الشوط الرئيس سباق «كورال إكليبس» من «الفئة الأولى».

وحقق الجواد «مدبر» بشعار شادويل، وقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون وتادي جوسدن، لقب شوط «كورال سلبريشن» لمسافة 1400 متر «هانديكاب» مسجلاً زمناً قدره 1.27.39 دقيقة بفارق نصف طول عن «ديفينس منستر».

وخطف «يبهر» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم اللقب بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 2.7.87 دقيقة بفارق رقبة عن «حبيتوا امون».

واختتم «فلاينغ فرونتر» بشعار سعيد منانة انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب السباق الأخير «هانديكاب» لمسافة 2000 متر بقيادة روزا ريان وإشراف جيمس تيت مسجلاً زمناً قدره 2.8.12 دقيقة.

وحلق «ديليكوا» بلقب سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «سانداون» في المملكة المتحدة بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين مسجلاً زمناً قدره 2.5.92 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن «امبودسمان» بشعار جودلفين بقيادة الفارس وليام بيوم وإشراف الثنائي جون وثادي جودسدن واحتل المركز الثالث بذات الشعار «رولينغ كورت» بطل النسخة الأخيرة لـ2000 جينيز بقيادة أوشين ميرفي وإشراف شارلي أبلبي.