«فستيف فرايداي» تدشن الأمسيات الكبيرة في مضمار ميدان

يستعد مضمار ميدان العالمي لاستضافة أولى الأمسيات الكبيرة «فستيف فرايداي»، برعاية «إعمار العقارية»، غداً، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية، في 9 أشواط مميزة، على المضمارين العشبي والرملي، أبرزها «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، وسباق آل مكتوم مايل للفئة الثانية، أحد أهم السباقات في الروزنامة، بجائزة مالية تبلغ مليون درهم، والتي تعد بمثابة مؤشر مبكر لسباق جودلفين مايل للفئة الثانية، في أمسية كأس دبي العالمي.

كما سيكون عشاق الخيل على موعد مع الأشواط القوية الأخرى، أبرزها سباق الراشدية للفئة الثانية لمسافة 1800 متر، على الأرضية العشبية، بالإضافة لثلاثة سباقات بفئة ليستد، على رأسها سباق ارتجال دبي داش، والذي قد يشهد عودة حامل اللقب «بونتوس» للدفاع عن لقبه، فيما تتطلع مجموعة أخرى من الخيول المشاركة في سباق «انتصار» الممتد لمسافة 1900 متر، إلى شق طريقها نحو كأس دبي العالمي، كما سيشهد الحفل سباق «بيزنس باي شالنج» على العشب، لمسافة 1400 متر.

وأقام نادي دبي لسباق الخيل لقاءً مفتوحاً قبل أمسية «فستيف فراداي»، بحضور عدد من الملاك والمدربين والفرسان، ومختلف وسائل الإعلام، وتضمنت الفعالية تدريبات الخيول التي انطلقت في ساعات الصباح الباكرة.

وأعرب أحمد المطروشي المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، عن سعادتهم بالشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، في أمسية فستيف فرايداي بمضمار ميدان، في حدث من الطراز الرفيع، ويسلط الضوء على الأجواء الاحتفالية، ومنافسات روزنامة سباقات دبي القوية، كما يعكس الروح النابضة بالحياة لدبي.

وأضاف: «نفخر دوماً في إعمار، بدعم الفعاليات التي تربط بين الجميع، وتوحد المجتمع، وتحتفي بشغفنا المشترك، ليرى الجميع التجارب العالمية التي تقدمها دبي».

أمسية خاصة

وأكد علي آل علي عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن جمهور سباقات الخيل على موعد مع أمسية خاصة، ضمن الفعاليات التي ينظمها نادي دبي لسباقات الخيل، وهي أمسية «فستيف فرايداي»، التي تقام للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن الأمسية تحمل أهمية كبيرة، خاصة أنها تضم سباقاً من الفئة الأولى، وسباقين من الفئة الثانية، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية، أبرزها «ميشرد تايم» بشعار جودلفين.

وأضاف آل علي لـ«البيان»، أن الأمسية، برعاية شركة إعمار العقارية الشريك الاستراتيجي لنادي دبي لسباق الخيل، تضم باقة من الفعاليات المصاحبة المميزة لمختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن تنظيم اللقاء الإعلامي قبل الأمسية، يهدف إلى اجتماع مختلف الأطراف المعنية من ملاك ومدربين وفرسان، مع الراعي الرئيس للأمسية، في أجواء مميزة، شهدت تدريبات الخيول.

واختتم المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل قائلاً، إن عشاق سباقات الخيل ورياضة الفروسية، تنتظرهم أمسية مميزة غداً، ستكون حافلة بالتحدي والإثارة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الأمسية، وللجمهور قضاء أجمل الأوقات الممتعة مع عائلاتهم في مضمار ميدان العالمي.

مشاركة مميزة

وقال إروان شاربي مدير عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، إن أمسية فيستيف فرايداي، من المتوقع أن تشهد مشاركة مميزة وقوية من نخبة الخيول، خاصة أن الحفل يضم مجموعة من السباقات على المضمار الرملي، من بينها سباقا الفئة الثانية «مكتوم مايل» و«الراشدية»، حيث تأتي هذه السباقات والتحضيرات، كنقطة بداية نحو الطريق إلى أمسية كأس دبي العالمي، معرباً عن سعادته ببدء توافد الخيول الدولية القادمة عبر الشحن الجوي، بعد استقبال العديد من طلبات المشاركة في كرنفال سباقات دبي، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لسباقات الكرنفال، التي تقام على مضمار ميدان.

وأضاف أن مضمار ميدان يستعد لاحتضان أولى السباقات على المضمار العشبي، من خلال 4 سباقات في أمسية «فيستيف فرايداي»، مشيداً بوجود نخبة من الخيول الأبطال القادمة من مختلف القارات، بعد اختيار المدربين دبي لخيولهم أثناء الموسم، ما يعزز ثقتنا في أن هذا المكان أفضل مقر للخيول التي تنوي المشاركة في منطقة الشرق الأوسط.