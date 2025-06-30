"فيسبيرتيليو" نجمة سباق مضمار جبل علي بالديربي الإيرلندي

توجت المهرة الإماراتية "فيسبيرتيليو" التابعة لاسطبلات الشراع للسباقات، بلقب سباق مضمار "جبل علي – داش ستيكس" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان "الديربي الإيرلندي" بمضمار "كورا" الذي أقيم برعاية سوق دبي الحرة، ومشاركة 11 خيلاً من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر.

وكانت "فيسبيرتيليو" نجمة السباق الذي تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف يورو، مؤكدة مكانتها المتقدمة بعد حلولها سابقاً في المركز الثالث بسباق “الجينيز الفرنسي” وجاء هذا الفوز الجديد ليمنحها ثاني انتصار لها في مضمار "كورا".

وتمكنت المهرة، البالغة من العمر 4 سنوات والمنحدرة من نسل "نايت أوف ثندر"، بإشراف المدرب ويلي ماكريري، وقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل، من التفوق بفارق رأس على الجواد "ماي ميت فير" حامل اللقب، بينما حل "كينج جوان" في المركز الثالث بفارق 1.25 طول.

وسجلت "فيسبيرتيليو" زمناً قدره 1:12.76 دقيقة، لتحصد الجائزة المالية الأولى وتؤكد مكانة الخيل الإماراتي في السباقات العالمية.يعود تأسيس اسطبلات الشراع إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات والتي تُعد من الداعمات الرئيسيات لتطور الفروسية في الدولة.

وقام محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، بتتويج الفائزين، مهنئاً الشيخة فاطمة بنت هزاع على هذا الفوز الذي وصفه بالإنجاز الإماراتي المميز في سباقات السرعة العالمية، خاصة في سباق يحمل اسم مضمار جبل علي.