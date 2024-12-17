"دبي لسباق الخيل" يتلقى 300 طلب للمشاركة في سباقاته

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، تلقيه أكثر من 300 طلب من ملاك خيول دولية للمشاركة في كرنفال سباقات دبي، الذي انطلقت فعالياته في 8 نوفمبر الماضي، ويستمر حتى كأس دبي العالمي المقرر إقامته في 5 أبريل المقبل.

وشهد الكرنفال إقامة أربع أمسيات على مضمار ميدان العالمي، ومن المقرر إقامة الأمسية الخامسة "فستيف فرايداي" يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري.

وكان موسم كرنفال سباقات دبي قد شهد توسعات كبيرة في برامجه وهيكلته خلال عام 2023، ما ساهم في تعزيز الإقبال العالمي على المشاركة.

من جانبه أكد إيروان تشاربي، مدير عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بهذا الإقبال الكبير على المشاركة، معربا عن سعادته بتلقي هذا العدد الكبير من الطلبات من مختلف أنحاء العالم، معربا عن فخره بأن العديد من المدربين اختاروا دبي قاعدة لخيولهم لهذا الموسم .