«دي آسرة» لمربط دبي تحصد ذهب مهرات الثلاث سنوات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتم بنجاح كبير، الأحد، مهرجان الشارقة كلباء السادس للجواد العربي الذي أقيم في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة على مدار ثلاثة أيام وبتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية مجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة مطار الشارقة والعديد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والشركات.

وشهد المهرجان مشاركة 242 جواداً عربياً على مدار 12 شوطاً نصفها للأشواط الرئيسية، تنافست للفوز بألقاب الذهب والفضة والبرونز للمهور والمهرات بعمر من سنة ولغاية ثلاث سنوات.

شهد ختام المهرجان كل من: الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي، مدير عام النادي، وهاشم البيرق، نائب رئيس المجلس البلدي في كلباء، والدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية مدينة كلباء، والمهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في كلباء، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي، وراشد سيف الزعابي، نائب مدير المهرجان، وعبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي.