تتويج الفائزين بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، أبطال كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والمهجنة الأصيلة، على مضمار أبوظبي للسباق.

أقيمت الفعاليات مساء اليوم ضمن السباق السابع للنادي وسط حضور كبير من جمهور السباقات، وتضمنت 7 سباقات.

وأحرز الجواد "هيروس دو لاجارد" لمالكه ناصر محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي، لقب الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى وجائزته 8 ملايين درهم، محققاً 2:27:50 دقيقة.

وحصد "ميك مي كينج" لوذنان للسباقات، بإشراف حمد الجهني وقيادة جيمس دويل، لقب سباق الخيول المهجنة الأصيلة وجائزته مليون درهم، محققاً 1:22:66 دقيقة.

وتفوق "إي أس جنجال" لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود وقيادة ساندرو بايفا، على منافسيه وحصد لقب "أبوظبي تيرف" في السباق الأول لمسافة 1400 متر، وجائزته 150 ألف درهم، محققاً 1:31:55 دقيقة.

وتمكن "بوسويلو باي" لإبراهيم محمد، بإشراف حمد المرر وقيادة شتيبان مازور، من الفوز بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب ياس للسرعة، وجائزته 400 ألف درهم، محققاً 1:16:40 دقيقة.

وتصدر "رصاصي" للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة بن كوين، الشوط الثالث وجائزته 350 ألف درهم، على لقب "الوثبة مايل" لمسافة 1600 متر، محققاً 1:43:84 دقيقة.

وأهدى "الليث" الثنائية للرحماني للسباقات، والمدرب أحمد المحيربي، والفارس بن كوين، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب كأس "مربي الإمارات"، وجائزته 100 ألف درهم، محققاً 1:43:65 دقيقة.

وفاز المهر "أتش أم الشاهين" للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي وقيادة أدري فريز، بسباق "ديربي أبوظبي" وجائزته 400 ألف درهم في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، محققاً 2:28:13 دقيقة.