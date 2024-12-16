«نايف» بطل السباق الرابع للخيول في مضمار العين

تصدر المهر «نايف» لياس للسباقات، المشهد في رابع سباقات مضمار العين، ليتوج بلقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 من الخيول المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق «القسم الأول»، وشهد هذا الشوط تنافساً قوياً، استمر حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسمه الجواد البطل، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة حامد البوسعيدي لصالحه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:37:81 دقيقة، بفارق طول عن صاحب المركز الثاني.

وخطف الجواد «قولدن ييرز» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة دانييل تودهوب، الصدارة في مستهل حفل الأمسية بالشوط الأول لمسافة 2000 متر، قطعها في 2:18:25 دقيقة، بفارق أنف عن صاحب المركز الثاني.

السباق الرابع

وكان مضمار العين احتضن، مساء السبت، رابع سباقاته بالموسم، وتألف من 8 أشواط، بمشاركة 114 من الخيول العربية الأصيلة، تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 770 ألف درهم، حضر السباق وتوج الفائزين، كل من: محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، وسعيد المهيري مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي. كما فاز الجواد «كيوبوس» لعبدالله المشايخي، وإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر «قوائم»، عمر أربع سنوات فما فوق، ونجح الجواد البطل في تجاوز منافسه في اللحظات الأخيرة، بفارق نصف طول، وبزمن 2:03:30 دقيقة.

وظفر المهر «كيف ستار» لعبيد مرشد المرر، بإشراف حمد المرر وقيادة مارسيلينو رودريجز، بالمركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وشهد الشوط تنافساً محتدماً حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسمه الجواد البطل لصالحه بفارق أنف عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:50:35 دقيقة.

وتوج الجواد «ليستو دي فوست» لمحمد عبدالله عبدالرحمن، وإشراف سليمان الغنيمي وقيادة ساندرو بايفا، بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وقطع الجواد الفائز المسافة في زمن 1:52:40 دقيقة، بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني. وخطف المهر «كاليف دي كارير» لعلى خلفان، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة قيس البوسعيدي، كأس الشوط السادس للخيول المبتدئة «القسم الثاني» لمسافة 1400 متر، بعد أن قطع المسافة في 1:37:55 دقيقة.

وتوج الجواد «إيه إف نافس» لجمعة إبراهيم، بإشراف قيس عبود وقيادة ريتشارد مولن، بكأس الشوط السابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، حسب العمر والنتائج لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً. ونجح الجواد «النينو» لسليمان سيف أحمد، بإشراف محمد العجمي وقيادة حامد البوسعيدي، في تصدر السباق بالشوط الثامن، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً.