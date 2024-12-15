جواداً في سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية بأبوظبي14

تخوض 14 خيلاً من أفضل وأقوى خيول الفئة الأولى، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في الشوط السابع والأخير من حفل سباقات نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، والذي يقام برعاية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ويتضمن الحفل سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 10.8 ملايين درهم، في أمسية استثنائية تجذب عشاق الخيول من داخل وخارج الدولة لمتابعة التحديات القوية عبر الأشواط المختلفة.

يشارك في سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر الذي ينطلق عند السابعة والنصف 14 خيلاً، تسعى بقوة للفوز بالكأس الغالية والجائزة المالية التي تبلغ 8 ملايين درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة للتتويج باللقب وبلوغ منصات التتويج، «أجرد عذبة»، «آر بي كينج ميكر»، «صني دي لوب»، «عسفان الخالدية»، «عابس»، «فيرست كلاس»، ومجموعة من الخيول التي أكملت الجاهزية والتحضير لأقوى وأبرز سباقات الخيول العربية، وسط اهتمام كبير من الملاك والمدربين.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر في الشوط السادس بجائزة مالية قدرها مليون درهم، يتنافس عليها 11 خيلاً بقيادة «ماربان»، ميك مي كينج«ميك مي كينج»، «لانقاش»، وعدد من خيول النخبة الأخرى.

فيما ينطلق الحفل عند الساعة الرابعة عصراً عبر سباق نادي أبوظبي للتكافؤ لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز مالية قدرها، 150 ألف درهم، ويشهد الشوط الثاني سباق ياس للسرعة لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً تسعى لبلوغ منصات التتويج، وتبلغ الجائزة المالية 400 ألف درهم.

وتتنافس مجموعة من 12 خيلاً في الشوط الثالث على سباق الوثبة للميل بجوائز مالية قدرها 350 ألف درهم، فيما يجذب الشوط الرابع من سباق كأس المربين لخيول الإمارات لمسافة الميل في نسخته الأولى حصة كاملة من الخيول، ويبرز التحدي بين 14 خيلاً في الشوط الخامس الذي يعتبر من السباقات البارزة في الحفل على لقب سباق ديربي أبوظبي لمسافة 2200 متر والبالغة جائزته المالية 400 ألف درهم. أعلنت اللجنة المنظمة للحفل، عن تقديم العديد من الهدايا القيمة للجماهير منها 6 سيارات وجوائز نقدية قيمة، بهدف جذب أكبر عدد من محبي الخيل إلى مضمار نادي أبوظبي للفروسية اليوم.