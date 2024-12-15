«أنليشد» لإسطبلات الريف يكسب تحدي «مجاني ستيكس»

شهدت الأمسية الرابعة في مضمار ميدان العالمي، منافسات قوية، أسفرت عن فوز «أنليشد» لإسطبلات الريف بلقب «مجاني ستيكس»، للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة، أقوى أشواط الحفل الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، كما حقق المدرب بوبات سيمار ثلاثية «هاتريك»، والمدرب دوج واتسون في الأمسية التي تضمنت 8 أشواط، بلغت القيمة الإجمالية لجوائزها 1.630.000 درهم.

وحلق «أنليشد» لإسطبلات الريف بلقب «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثانية لمسافة 1900 متر، برعاية نخيل البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جابر بيطار، مسجلاً زمناً قدره 2.06.60 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «كاناي دي فاوست» لفاتن أحمد، بقيادة برناردو بينيرو وإشراف عادل مشاحي، وجاء في المركز الثالث «إيه إف يطوي» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر وقيادة ساندرو بايفا.

الشوط الثاني

وأحرز المهر «نوغول» لمولدير وشركاه، لقب الشوط الثاني «بالم بيتش تاور» لمسافة 1200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة أندرو سلاتري وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.13.32 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «جولدن رديمبشون» لسعيد سهيل، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف بوبات سيمار، وجاء في المركز الثالث «دارك سيفرون» لمحمد السبوسي، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

وحقق المهر «الضجة» لناصر عسكر لقب سباق التكافؤ في الشوط الثالث «سيتي ووك» لمسافة 1900 متر، بقيادة دانييل تودهوب وإشراف مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.00.35 دقيقة، بفارق نصف الطول عن «فول أوف روم»، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، وجاء في المركز الثالث «كيبوميساكي»، بقيادة برناردو بينيرو وإشراف سالم بن غدير.

الشوط الرابع

وفاز المهر «نيار» لفابيهاف شاه، بلقب الشوط الرابع «كومو ريزيدنسز» لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.24.19 دقيقة، أربعة أطوال ونصف الطول عن «أتلانتيك سكاي» لسعيد سلطان الرحومي، بقيادة أوسكار شافيز وإشراف دووج واتسون.

الشوط الخامس

واكتسح «إمبريال إمبيرور» لديفا للسباق، الشوط الخامس «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، بقيادة تاج أوشي وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.35.97 دقيقة، بفارق سبعة أطوال ونصف الطول عن «خنجر» بشعار شادويل، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانييل تودهوب.

الشوط السادس

وحقق المهر «فالديفيا» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، لقب الشوط السادس «ذا إيكرز» للخيول لمسافة 2000 متر، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.06.12 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «المختار» لذياب غانم المزروعي، بقيادة سيف البلوشي وإشراف أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

واقتنص «أواسيس بوي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، لقب الشوط السابع «ند الشبا جاردنز» لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.24.73 دقيقة، بعد منافسة شرسة، بفارق رقبة عن «ماجيك بيتشن» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

الشوط الثامن

واحتكر المدرب بوبات سيمار المراكز الثلاث الأولى في آخر سباقات الحفل، بقيادة «مندلوسن باي» بطل الشوط الثامن «جزر دبي» لمسافة 1900 متر، والبالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، وذلك بقيادة باتريك كوسجراف، مسجلاً زمناً قدره 1.59.21 دقيقة، بفارق أنف عن «كيلر كولكت»، بقيادة تاغ أوشي.