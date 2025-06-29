«دايموند رين» لجودلفين تحلق بلقب «هوبيغز ستيكس»

تمكنت المهرة المتطورة «دايموند رين» لجودلفين من حصد الانتصار الأول لها في سباقات الفئة الثالثة بعد أن حلّقت بلقب سباق «هوبيغز ستيكس» على مضمار نيوكاسل بالمملكة المتحدة. وظفرت «دايموند رين» باللقب بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلة زمناً قدره 2.12.10 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «تاسمانيا» لتؤكد تألقها في أول تجربة لها على الأرضية الصناعية.

وقدّمت «دايموند رين» الفائزة مؤخراً بسباق من فئة ليستد في هايدوك بارك أداءً مميزاً حيث تمركزت في المركز الخامس من بين ست مشاركات بقيادة الفارس وليام بيوك الذي أبقاها خلف المتصدرة «إمبيريال كوارتر» بفارق يقارب الستة أطوال، قبل أن تبدأ «دايموند رين» التقدم بثبات عند دخول ربع الميل الأخير، لتنطلق بقوة وتتقدم إلى الصدارة قبل أكثر من فيرلونغ من خط النهاية رغم محاولات «شارلوتس ويب» و«تاسمانيا» اللحاق بها لتكشف المهرة، ابنة «شمردل» عن إصرار واضح وتحسم الفوز بفارق يقارب طولين.

إلى ذلك، تنطلق اليوم فعاليات النسخة 160 من مهرجان «الديربي الإيرلندي» على مضمار كوراغ الذي يضم 10 أشواط أبرزها سباق الديربي لمسافة 2400 متر من «الفئة الأولى» للخيول بعمر 3 سنوات برعاية «سوق دبي الحرة»، فيما يرعى مضمار واسطبلات جبل علي الشوط الثالث لمسافة 1200 متر.

ويشهد السباق الرئيس مشاركة 10 خيول أبرزها المهر «لامبورن» بطل النسخة الأخيرة من «الديربي الإنجليزي» والذي يسعى إلى إحراز الثنائية الكلاسيكية بقيادة الفارس ريان مور تحت إشراف المدرب إيدن أوبراين المتوجين بالنسخة الماضية مع «لوس أنجلوس»، ويدفع المدرب أوبراين في السباق إلى جانب «لامبورن» كلاً من «بابيت ماستر» و«سيريوس كونتيندر» و«تشاكيلتون» و«ثرايس» كما يشهد السباق مشاركة «جرين إمباكت» بإشراف جون هارينغتون و«ليزي جريف» بإشراف شارلي جونستون و«برايد أوف أراس» و«سير ديندان» بإشراف رالف بيكيت و«تينيسي ستد» بإشراف جوزيف باتريك.