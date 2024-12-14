114 خيلاً في السباق الرابع في مضمار العين

يحتضن مضمار العين في الرابعة والنصف من مساء اليوم رابع سباقاته بالموسم، ويتضمن 8 أشواط بمشاركة 114 من الخيول العربية الأصيلة، والتي تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 770 ألف درهم.

تبدأ الأمسية بسباق الخيول التي لم يسبق أن حققت الفوز من قبل، حيث تتسابق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويعد (نمر)، و(إيه أف معلمي) أبرز المرشحين للصدارة إلى جانب (راجح) و (معالي الشحانية).

في الشوط الثاني (قوائم) والذي ينطلق لمسافة 1800 متر، بمشاركة الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، يسعى الجواد (كيوبوس) للفوز غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء مثل (إيه أس لطام)، و(رمز مسقط) وغيرهما.

وتنطلق الخيول عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، (تكافؤ)، وخلاله يتطلع الجواد (تاج العز)، للصدارة ولكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين آخرين مثل الجواد (وسام) و(إيه أف أفهم)، فيما تظهر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وستكون المهرة (وتيرا) محط الأنظار باعتبارها أبرز المرشحين للقب بجانب المهر (إيه أس مارد البحر)، والمهر (إيه إيه بيرنيننغ يونتي).

ينطلق الشوط الخامس لمسافة 1400 متر بمشاركة 15 من الخيول المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق (القسم الأول) ويبرز منها المهر (نايف)، و(كيرا دو فاوست)، و(نجيب) كمرشحين للفوز باللقب، وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط السادس للخيول المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق (القسم الثاني) لمسافة 1400 متر، حيث تتنافس خيول قوية مثل (آر بي باما)، و(نوفل الوثبة)، و(جاب عجاج).

بالشوط السابع المخصص للخيول حسب العمر والنتائج، والذي ينطلق لمسافة السرعة 1000 متر، يبرز كل من (جاب أوقات) و(غولد سيلفر)، و(أكليل العذبة)، و(نهاب) كمرشحين للفوز، وتختتم الأمسية بالشوط الثامن، والذي ينطلق لمسافة السرعة 1000 متر، ويبحث الجواد (النينو) عن الفوز، ينافسه المهر (إيه جي أس زيبة) والجواد (خلدون الوثبة) إلى جانب (المنيفة) و(البطحة).