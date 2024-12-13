تحدي الخيول العربية على لقب «مجاني ستيكس» في «ميدان»

يستضيف مضمار ميدان العالمي اليوم الأمسية الرابعة لكرنفال سباقات دبي بمشاركة 79 خيلاً تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 1.630.000 درهم في 8 أشواط قوية يدشنها الشوط الافتتاحي الأول «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثانية لمسافة 1900 متر برعاية نخيل البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «إيه أف يطوي» لأبوظبي ريسنج بإشراف سيف المرر وقيادة ساندرو بايفا و«راجح» لباسل الكاسبي بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، و«مجدي» لإسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، و«المحبوبة» لأحمد المزروعي بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي.

الشوط الثاني

وتتنافس في الشوط الثاني «بالم بيتش تاور» لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 5 خيول أبرزها «وريثي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير وقيادة بيرناردو بينيرو، كما تتطلع إلى اللقب «دارك سافرون» لمحمد السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، و«مليتري أوردر» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، و«جولدن ريدمشن» بقيادة ريتشارد مولن.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث «سيتي ووك» لمسافة 1900 متر مشاركة 14 خيلاً أبرزها «كيبو ميساكي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، و«الضجة» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، و«فول أوف روم»، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج اوشي.

الشوط الرابع

وتتواصل المنافسات في الشوط الرابع «كومو ريزيدينس» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «مطلوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين، و«ميادين» بشعار شادويل بإشراف دووج واتسون وقيادة الفارس سام هتشكوت، كما ينافس على اللقب «مابلوود» لسيد حشيش بإشراف أسامة الرفاعي، وقيادة ريتشارد مولن، و«نيار» بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس.

الشوط الخامس

وسترتفع وتيرة التحدي في أقوى سباقات الخيول المهجنة في الشوط الخامس «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم بمشاركة 7 خيول أبرزها «خنجر» بشعار شادويل بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانيل تودهوب، و«عاطف» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بإشراف دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، كما ينافس على اللقب «ذا جريت كوليكشن»، بإشراف دوج واتسون، وقيادة ادري دي فريز و«أمبريال أمبرور»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي و«الجداف» لمحمد السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس «ذا اكريس» للخيول لمسافة 2000 متر والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم مشاركة 10 خيول أبرزها «السيف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف كوستا، وقيادة بن كوين، وينافس على اللقب «الجيرنون» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ساندرو بايفا، و«فالديفيا» بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي.

الشوط السابع

وتتنافس 9 خيول في الشوط السابع «ند الشبا جاردنز» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، أبرزها «لوريلي»، بإشراف جوليو أولسكواجا، وقيادة برناردو بينيرو، و«ماجيك بيتشن» لمحمد السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، و«سترايت اند ليفل»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي.

الشوط الثامن

ويسدل الستار على الحفل في الشوط الثامن «دبي آيلاند» لمسافة 1900 متر والبالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم بمشاركة 5 خيول أبرزها «قاصد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا وقياد بن كوين، كما ينافس على اللقب «ميندلسون» و«كيلر كولكت» بإشراف بوبات سيمار و«طوكيو تاور»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب.